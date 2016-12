La plantilla del Burgos BH sigue engordando y todo indica que lo seguirá haciendo en las próximas semanas. El vizcaíno Igor Merino seguirá una campaña más vistiendo el maillot del conjunto local después de que Julio Andrés Izquierdo le haya hecho un hueco. Será la cuarta temporada en el conjunto burgalés para el de Balmaseda. Así las cosas, son ya 11 corredores los que están confirmados de cara a la próxima campaña. Merino se ha unido al grupo de los renovados del que forman parte Ibai Salas, Pablo Torres, Jorge Cubero, Dani López y Álvaro Robredo. David Belda regresará después de un año en el Roth Skoda, mientras que las caras nuevas son las de los neoprofesionales Joan Ruiz, Marcos Jurado, Marcos Rojo y Raúl Castrillo.



Julio Andrés Izquierdo no descarta que puedan incorporarse más ciclistas. Manuel Sola es uno de los corredores que está a la espera, así como Arnau Solè. No es seguro que ambos continúen en la disciplina castellana, pero tampoco es imposible. El manager general del equipo tiene previsto hablar con ellos y explicarles la situación.



Los objetivos del equipo en esta campaña serán los mismos. «Espero que los jóvenes irrumpan con ambición en el ciclismo profesional», señala Julio Andrés Izquierdo. Sabe que el suyo es un equipo de formación que debe servir para que los jóvenes valores vayan quemando etapas en el mundo del ciclismo. No obstante, los resultados también son necesarios para que los patrocinadores sigan confiando en el equipo.



«Queremos tener presencia en todas las carreras en las que estemos. De una forma o de otra nos tenemos que dejar ver. Ganar es complicado, pero tenemos otras maneras de ser protagonistas», explica el técnico. La presencia de David Belda hace que el conjunto burgalés haya dado un salto de calidad. El alicantino será el líder del Burgos BH y si mantiene el nivel que ha mostrado en las últimas campañas podrá aspirar a victorias parciales e incluso luchará por alguna vuelta por etapas.



La campaña para la escuadra burgalesa comenzará en la Challenge de Mallorca que irá del 16 al 20 de enero. Posteriormente, el Burgos BH continuará con el calendario español, aunque aún no tiene definidas las carreras en las que estará presente. Todo indica que saldrá en varias ocasiones a competir al extranjero y Portugal y Francia serán sus destinos más comunes. Los mandatarios aún tienen que decidir si el equipo estará en alguna prueba de otro continente.





Castrillo prioriza «aprender y acoplarse» en su primer año

Raúl Castrillo será la principal novedad del nuevo Burgos BH. Como todos los años, JulioAndrés Izquierdo ha apostado por un joven valor, que esta ocasión es de SantoDomingo de Silos. Tiene 20 años y una escasa experiencia en el ciclismo de carretera, ya que su especialidad ha sido el mountain bike. El manager general del conjunto burgalés está convencido de que tiene madera de ciclista y por eso le ha dado una oportunidad.



Castrillo reconoce que ser ciclista profesional no supone haber alcanzado su sueño.Es mucho más práctico y asegura que su reto es «seguir mejorando». La posibilidad de ser profesional le llegó de repente, sin esperarlo y después de pensarlo decidió aceptar.Se muestra ilusionado con la nueva experiencia y sabe que lo primero que debe hacer es «aprender y acoplarse» a la nueva categoría.La pasada campaña militó en el Ciudad de Oviedo aficionado, aunque en 2017 tenía decidido cambiar.



«Si no encontraba sitio en un conjunto fuerte de aficionados me hubiera dedicado de lleno a la mountain bike, sobre todo a las carreras de larga distancia, que son las que me gustan y las que mejor se adaptan a mis características. Sin embargo surgió lo del Burgos BH y me pareció una buena idea para seguir aprendiendo y mejorando sobre la bicicleta», explica.



No tiene muy claro cómo definirse y está preparado para sufrir y apretar los dientes en esta nueva campaña.«Voy a tener la suerte de compartir equipo con corredores que tienen ya una gran experiencia. Seguro que me podrá enseñar mucho gente como David Belda, Ibai Salas o Pablo Torres por nombrar a alguno», indica.



No tiene muy claro cómo definirse como ciclista y confía que con el paso de las carreras se pueda hacer un sitio en el pelotón. Tiene «muchas ganas» y prefiere no marcarse objetivos en su debut. Es consciente de que le queda mucho camino por recorrer y que llega a un mundo nuevo al que le costará adaptarse, pero ya ha comenzado a trabajar duro. Ha dejado su empleo -era mecánico en una tienda de bicicletas- y se dedica exclusivamente a entrenar para llegar lo más preparado posible a este importante reto. El 16 de enero está muy cerca -será la fecha en la que se inicie la Challenge de Mallorca- y quiere comenzar con buen pie.