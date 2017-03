Iker Casillas se burla de Marc Bartra y este se la devuelve

Marc Bartra estaba haciendo un directo de Instagram con sus seguidores cuando un 'troll' se coló en la fiesta. Iker Casillas, portero del Oporto, entró al chat y dijo: "Marc, ¿has pillado a día de hoy a Bale?. Detrás de ti, ¡Bale!".

Iker Casillas con Marc Bartra 😂😂 pic.twitter.com/Qex0tT20jW — ADN DEL FÚTBOL (@ADNdefutbol) 20 de marzo de 2017

El exmadridista se refiere a la jugada en la que el delantero galés Gareth Bale dejó atrás a Bartra en la final de la Copa del Rey del 2014, en la que el conjunto blanco acabó ganando 2-1.

Como no podía ser de otra forma, el central español del Borussia no tardó en devolverle la broma a su colega. Esta vez, la red social escogida fue Twitter. Bartra publicó una foto con su gol de cabeza en aquella final a Casillas. "Amigo Iker, lo has pillado o aún no? Te la debía".

Un pique sano en las redes sociales entre excompañeros de selección y antiguos rivales en el Barcelona y Real Madrid.