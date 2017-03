Una ilusión y un problema

BURGOS

Pasan las semanas y el Aparejadores RC aún no conoce los planes concretos del Ayuntamiento de Burgos para hacer de San Amaro un lugar digno en el próximo play off de ascenso. Resta un mes para que el UBU Colina Clinic dispute su primer partido como local en la fase final de la temporada y el club gualdinegro empieza a mostrarse nervioso.



«Tenemos que organizarnos», subraya Iñaki Sicilia. El directivo destaca que la fase de ascenso es «un escaparate» para el club, «la punta de lanza del proyecto» y, a estas alturas, todo son incógnitas. «No sabemos cuánta gente podemos meter», lamenta. El Aparejadores RC necesita información para definir su capacidad de maniobra, diseñar la «planificación» de los partidos y fijar el protocolo de «seguridad» para congregar al mayor número de aficionados con las máximas garantías.



Un play off es «algo bonito», pero se ha convertido en un quebradero de cabeza para un Aparejadores RC que lamenta la falta de comunicación oficial. De hecho, Sicilia muestra su malestar con la «falta de delicadeza» institucional en todo lo referente a las soluciones ideadas para San Amaro y a la negativa de ceder El Plantío. «Cuando mandas un escrito esperas respuesta», insiste el vicepresidente.



De hecho, Sicilia asegura que no ha habido «ni una reunión» entre Ayuntamiento y el club, el cual ya dio a conocer sus necesidades tanto de cara a la fase de ascenso como a la construcción de la grada definitiva de ‘su’ instalación.



En este sentido, Lorena de la Fuente asegura no conocer más escrito que el referente a la petición inicial de jugar el play off en El Plantío. La concejal de Deportes advierte que la comunicación «es fluida», pero indica que aún no puede ofrecer novedades a la entidad gualdinegra. «Puede que no nos hayamos reunido formalmente, pero cada viernes hablo con los directivos y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano en la mejora de San Amaro», zanja. La instalación de una tribuna provisional implica el movimiento de tierras y el área de Deportes analiza en estos momentos su capacidad para realizar esta obra con recursos propios.



El club, por su parte, aboga por fijar un encuentro a dos bandas en el que se trate en profundidad todos estos temas. «Debemos sentarnos, pero de verdad», indica Sicilia. «Hay que ver qué soluciones son factibles porque Burgos ya está en el mapa del rugby», añade el directivo, quien descarta jugar una posible final por el ascenso en El Plantío.



Ahora el club invita al Ayuntamiento a que complete la preinstalación necesaria para albergar en el futuro algún acontecimiento destacado en el campo de fútbol, ya sea un partido de la selección española o una final de la Copa del Rey. «Otras ciudades quieren traer eventos a sus estadios de fútbol porque ven que el rugby mueve gente», concluye.