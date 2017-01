La inexplicable desaparición de Derrick Rose

La camiseta blanca de losKnicks con el número 25 cosido se quedó en la percha esta jornada de lunes. Su dueño, el que fuera MVP con Chicago, Derrick Rose, no apareció por el Madison Square Garden. Justo unos minutos antes del partido contra los New Orleans Pelicans, el conjunto de Nueva York hizo público un mensaje: Rose no será titular esta noche porque no está con el equipo. Sin embargo, el conjunto de la gran manzana no ofreció más comentarios al respecto.

¿Su paradero? Desconocido. Rose había participado en el entrenamiento matinal pero no había ido al pabellón para jugar el partido. Un rato más tarde, el entrenador de los Knicks, Jeff Hornacek, tampoco desveló más información pero admitió que esperan que el base vuelva al equipo. "Todo será más claro más tarde. Queremos respetar por lo que sea que esté pasando y no vamos a hacer comentarios sobre ello", dijo Hornacek.



Joakim Noah, pívot del conjunot neoyorquino y amigo personal de Rose desde su etapa en los Bulls, ofreció más información. Según Noah, Rose estaba bien y admitió que pudo hablar con él tras perder el partido con los Pelicans (96-110) pero se resistió a hacer ningún comentario sobre la conversación. "No sabemos que está pasando", declaró Porzingis, compñero de Rose. "Espero queDerrick esté bien. Tengo cero información de lo que pasa", añadió.

Brandon Jennings fue el encargado de copar su puesto en la alineación y se enteró de ello 40 minutos antes del salto inicial. Después del partido, Jennings tampoco sabía nada. "Estoy muy preocupado. Es una sensación por la que nunca he pasado. Solo espero que esté todo bien. Es parte importante del equipo, nuestro base titular así que espero que todo esté bien", declaró después de la derrota.

La sombra de tan misteriosa desaparición planeó por el Madison Square Garden durante todo el partido. Encuentro en el que losKnicks se vieron superados por el dominio de los Pelicans de Anthony Davis, que sumó 40 puntos. "Cuando Derrick vuelva, si tiene comentarios ya los hará. Nosotros no hablaremos de ello", sentenció Hornacek.