La intensidad es un concepto básico en el fútbol. Indispensable en todas las categorías independientemente del nivel de los equipos. Nacho Fernández, que ayer dirigió su segunda sesión como entrenador del Burgos CF, incide desde su llegada en este aspecto. Arengas, correcciones e incluso broncas son habituales desde que el asturiano está al frente del equipo. Quiere que los suyos afronten «la final» de Somozas al cien por cien, ya que sabe que son tres puntos vitales para el futuro blanquinegro.



«En los partidos en los que se enfrentan equipos de un mismo nivel, la intensidad hace que se decanten hacia un lado u otro. Es importante igualar la intensidad del Somozas en su campo y después estoy convencido de que la calidad de nuestros futbolistas aparecerá, aunque partiendo de la base de esa intensidad», insiste el técnico.



El Burgos afronta las tres últimas jornadas de la Liga sin red, al borde del abismo y el objetivo es que recupere su mejor versión. Fernández no quiere hablar abiertamente de falta de actitud, aunque de sus palabras se destila que es una de las facetas a mejorar con respecto a los últimos encuentros.



No se fía del Somozas, ya descendido. Asegura que será un partido «difícil» y recuerda que en los dos últimos encuentros ha rendido de forma notable ante dos equipos importantes como el Pontevedra y el Racing de Ferrol. «Se han liberado de esa tensión que a veces te agarrota y no te deja pensar. Ahora es un equipo muy peligroso», comenta. Pese a que como equipo el cuadro gallego nada tiene que hacer, recuerda que los futbolistas se juegan el contrato del año que viene. «Estos tres partidos que quedan son un escaparate para tener un sitio el año que viene en Segunda B», responde.



Poco podrá cambiar con respecto a lo que venía trabajando Manix Mandiola en las últimas fechas y ya el pasado martes habló de «continuidad». «No hay mucho más. Los futbolistas no hay nada que reprocharles porque están trabajando bien. Puede haber un cambio o como mucho o dos. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y creer en esta gente que lo está haciendo bien», señala.



Su misión en estas tres últimas jornadas será más psicológica que futbolística. Es consciente de que su labor es la de «buscar lo que el equipo necesite». Es entonces cuando la intensidad regresa a su discurso y habla de «ganar los duelos individuales». «Las disputas muchas veces son un tema de actitud y hay que hacerles ver que es importante. Estas últimas semanas hemos encajado goles no sé si por falta de actitud o porque pensábamos que no iba a pasar nada. Hemos intentado dar más intensidad en los duelos para ser ganadores en cada acción. Tampoco en tres días se puede hacer mucho más. Hay que trabajar lo importante para poder ganar en Somozas porque no hay margen de maniobra», manifiesta.



Destaca la responsabilidad de la plantilla y asegura que los futbolistas son conscientes de todo lo que se juega el club. La meta no es otra que trabajar para llegar «en las mejores condiciones». Debe «seleccionar e incidir» en los aspectos que son importantes en cada partido. «Primero para ganar en el partido del domingo en Somozas, que es una final, y después para los dos compromisos que faltan».

La solidez es una de las facetas a mejorar en esta recta final. Aunque Nacho Fernández matiza: «No tiene que ver con jugar con más o menos defensas». Recuerda que no solo la labor de los defensores influye, sino que deben ser todas las líneas las que conformen un equipo más fuerte en la contención.



La necesidad con la que afrontará el Burgos CF el choque del próximo domingo en Somozas será mucho mayor que la de los gallegos. El nuevo técnico cree que será importante manejar de la forma adecuada esas ganas para que no se conviertan en un factor que reste más de lo que sume.



«Cuando sales al terreno de juego y te estás jugando la vida, a veces haces que las piernas no vayan acorde con la cabeza. Hay que estar tranquilos porque ese nerviosismo nos puede pasar factura. Ellos no tienen esos nervios. Los que nos estamos jugando más somos nosotros, pero hay que saber trabajar bien con esa ansiedad porque las piernas no van como deberían ir», expone.

SIN PISTAS SOBRE EL ONCE

A falta de dos entrenamientos para que el Burgos CF se mida al Somozas en tierras gallegas, las pistas sobre el once que puede poner en liza Nacho Fernández o el sistema que utilizará son una incógnita.A estas alturas de semana Manix Mandiola acostumbraba a dar varias pistas que dejaban clara su idea de cara al choque del fin de semana.Con el relevo en el banquillo la rutina ha cambiado. Lo que sí se pudo ver en el entrenamiento de ayer es que la idea del preparador asturiano es la de jugar con defensa de cuatro y un pivote defensivo. Se trata de un dibujo que ya utilizó el anterior inquilino con asiduidad. Por delante de este 4-1, podría actuar otro cuarteto con Chevi y Prosi como jugadores con más opciones para actuar en el eje de la medular. Quedarían por distribuir dos jugadores de banda y un punta. Si el cuerpo técnico apuesta por este dibujo sería el mismo con el que comenzó Mandiola ante la Cultural Leonesa.



Nacho Fernández ha hablado de continuidad desde su llegada y ayer señaló que puede haber «un cambio o como mucho dos». No habrá revolución y el equipo que comience en Somozas será muy similar al que ha jugado las últimas jornadas ligueras. Todo indica que en los dos próximos entrenamientos, que se realizarán ya en El Plantío y en horario de mañana, se podrán ver las intenciones del entrenador.



VIAJE ORGANIZADO

El Burgos CF no estará solo en tierras coruñesas y es que todo indica que al menos un autobús se completará -hay casi 30 apuntados-.El club ha puesto autocares gratuitos a disposición de los seguidores. «La afición debe darse cuenta de que son más importantes de lo que creen. El ánimo y la ayuda desde la grada nos viene muy bien. Con que estén allí es de agradecer. También el próximo partido en casa hay que intentar que nos echen una mano. Entiendo que pite y se enfade, pero es preferible que lo haga después del partido, ya que durante el juego no ayuda. Estoy convencido de que esta semana y el siguiente partido en casa será el jugador número 12», finaliza.