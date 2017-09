El Isabel I, a recuperar el rumbo a costa del Bembibre

El Universidad Isabel I regresa a Castañares con el único objetivo de retornar a la senda del triunfo. El Burgos Promesas intentará hacer tres nuevos puntos a su casillero esta tarde a costa del Atlético Bembibre (Castañares, 18,00 horas).

Será una buena oportunidad para el combinado que dirige Jairo de la Riva frente a un rival que en las últimas temporadas se debate siempre en las posiciones peligrosas de la tabla clasificatoria y que podría ser un rival directo de los naranjas en la lucha por la salvación.

Los anfitriones quieren desquitarse de lo ocurrido en los últimos compases del choque del pasado fin de semana ante el Almazán, donde se les escapó un punto en el último suspiro.

Enfrente tendrán a un contrincante que aún no ha ganado (empató en su debut liguero ante el Uxama y cayó claramente goleado el pasado fin de semana en casa ante el debutante Salmantino).

El Promesas es perfectamente consciente de la necesidad de convertir Castañares en un feudo del que se escapen pocos puntos, por lo que echará hoy el resto ante un rival irregular y que parece tener bastante problemas en ambas áreas.

Pese a todo, los burgaleses no se fían en absoluto del discreto inicio de los bercianos. Pero confían en sus opciones de obtener un resultado positivo sin son capaces de mantener la línea de juego y la intensidad que mostraron en su estreno del curso en Castañares frente a la Cebrereña.

El Universidad Isabel afrontará este compromiso con hasta tres bajas en sus filas. Jesús del Rincón todavía no ha podido debutar esta temporada por una lesión de tobillo y todavía no se ha sumado a los entrenamientos; el delantero Soto se perderá el choque por motivos personales, mientras que Moyano no podrá entrar en la citación por no tener todavía tramitada su ficha.