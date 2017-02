Jarro de agua fría en el último suspiro

El CD Mirandés cayó derrotado en Anduva ante un potente Girona FC que sin embargo tuvo mucho trabajo para sumar los tres puntos, algo que sólo logró en los últimos minutos del choque merced a su mayor pegada. La primera parte fue especialmente igualada, con alternativas en el dominio territorial y pocas ocasiones claras en ambas áreas. En la segunda también hubo equilibrio, pero con más verticalidad de ambos equipos.

El choque dio comienzo con el Mirandés muy enchufado y generando inquietud en acciones a pelota parada. La primera reseñable la tuvo Sangalli con un remate desviado tras un buen envío de Pedro Martín. Los pupilos de Javier Álvarez de los Mozos salieron mejor de inicio, pero llegado al minuto 10 de juego los catalanes no sólo igualaron la batalla por el control del cuero en la zona ancha, sino que empezaron a generar peligrosas llegadas por los costados, con Pablo Maffeo y el colombiano Mojica muy incisivos en sus carriles.

Al cuarto de hora los gerundenses ya controlaban el ritmo y dominaban la posesión ante un once burgalés al que ahora incluso le costaba sacar la pelota a ras de hierba. En el 14 Kijera probó fortuna con un disparo desde la frontal tras una gran dejada de Urko Vera con la testa.

Poco antes de llegar a la media hora se vio la primera ocasión realmente clara, cuando el visitante Portu ponía un buen centro al área y Sandaza sacaba un ajustado disparo a la media vuelta al que Sergio Pérez respondía con una parada en dos tiempos.

Los de Pablo Machín apretaban en busca del primer gol, pero pese a verse obligado a defender el Mirandés no le perdía la cara al marco rival y Urko Vera no llegaba por centímetros a un pase de gol de Álex García. Alcanzada la media hora todo estaba muy igualado y nadie era capaz de imponer su fútbol. En el último cuarto de hora la igualdad se mantuvo, pero el Mirandés tuvo mucho protagonismo en ataque y René más trabajo que nunca, especialmente ante un Álex García y un Guarrotxena muy activos. La primera mitad acabó con el Girona replegado alrededor de su área.

La segunda comenzó con una muy buena ocasión para el Girona tras un centro de Maffeo que Cristian Herrera no llevó a la red de milagro pues Sergio Pérez desvió a la esquina. Con todo, y pese a esta acción, después el juego seguía igualado con los dos equipos ambiciosos en busca del gol, de hecho tanto De los Mozos como Machín movieron sus banquillos muy rápido y añadiendo más mordiente a los ataques. Se empezaron a verse llegadas peligrosas a las dos áreas, reseñables una de Sandaza y otra de Kijera sobre la hora de juego.

El partido se animaba, cualquiera podía marcar y el que lo hiciera tendría mucho ganado. Pudo hacerlo pasado el 70 el visitante Granell, pues rozó madera en una falta en la frontal. En el último tramo el Girona arriesgó en busca del triunfo ante un Mirandés obligado a defenderse con muchos hombres pero sin renunciar al ataque nunca, pues a 10 de la conclusión Maikel Mesa no llegó por muy poco a un centro de Sangalli que René sacó con los puños.

Sin embargo dos minutos más tarde marcaba el Girona, pelota colgada desde el costado derecho al palo contrario, donde apareció Sandaza para controlar el esférico y anotar un bonito gol por la escuadra. Y de inmediato Pere Pons robaba un balón en la salida de pelota y fue derribado en el área. El italiano Longo no lo desaprovechó y marcó el 0-2 desde los once metros.