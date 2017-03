Jon Rahm barre en el duelo con Sergio García

Jon Rahm salió vencedor del duelo con el castellonense Sergio García y se clasificó para los octavos de final del Mundial Match Play de golf, que se disputa en Austin (Texas).

El esperado duelo entre los dos grandes prodigios surgidos en España en las dos últimas décadas no fue tal. García, de 37 años, el actual número 10 del ránking mundial, con un brillante palmarés (27 torneos, cinco Ryder), en el que solo falta un grande, no tuvo ninguna opción ante Rahm, de 22 años, que ha irrumpido con la fuerza de un huracán en su primer año como profesional y al que no se le intuyen límites. El golfista vizcaíno hizo suya la victoria por un contudente 6 y 4, es decir, seis hoyos de ventaja con solo cuatro por jugar.

«Es una lástima que nos hayamos tenido que enfrentar en la primera ronda. Somos buenos amigos. Los dos hubiéramos deseado encontrarnos en la final, pero al menos eso garantizaba la presencia de un español en octavos», explicó Rahm.

A VIDA O MUERTE

El jugador de Barrika no acusó los nervios ni la inexperiencia en un partido en el que ambos se jugaban seguir en el torneo o quedarse fuera después de sobrevivir a las dos primeras jornadas. Jugó con la misma confianza con la que habla sobre sí mismo. Es de los que no hace prisioneros.

Rahm solo cedió un hoyo y se apuntó el triunfo a falta de cuatro hoyos, con un soberbio approach, que dejó la bola dada para el birdie, que García le concedió, admitiendo su derrota.

La tarjeta del jugador vizcaíno fue inmejorable. Logró seis birdies y un eagle y no cometió un solo bogey en su recorrido, en tanto queGarcía consiguió un solo birdie frente a un bogey y a un doble bogey.

El jugador castellonense hubiera necesitado de su mejor juego, el que demostró en la segunda jornada en la victoria frente al estadounidense Kevin Chappell, pero no lo encontró. No se sintió cómodo en ningún momento.

Poco afinado con el putt y desafortunado en algunos pasajes de la partida, como en el hoyo 13, uno de los momentos en los que más arreciaba la lluvia, cuando presionado sacó el drive para tirar a green, pero en el momento de golpear la bola se le escapó el palo de las manos, que tenía mojadas, y acabó en el agua.

El canario Rafa Cabrera Bello, por su parte, dejó escapar la oportunidad de cruzarse con Rahm en octavos de final después de forzar un desempate con el inglés Tyrrell Hatton (al que derrotó en la tercera jornada por 2 y 1) y con el estadounidense Charles Howell, que resolvió en el quinto hoyo de ese 'play-off' a tres y que será en definitiva el rival de Rahm este sábado.