Jorge Ausín toma el mando

BURGOS

El Colina Clinic dejará virtualmente asegurada su permanencia en la elite del tenis de mesa nacional si supera mañana al Leganés en un partido en el que los burgaleses asumirán el papel de favoritos a pesar de las circunstancias. Los locales miran a Europa y confían en sus posibilidades de éxito ante un rival abocado a sufrir hasta el final en la zona baja de la tabla. Sin embargo, el bloque castellano deberá variar su planteamiento habitual.



Diogo Pinho centra la atención del cuerpo técnico. Y es que el portugués está prácticamente descartado para este envite debido a la lesión que arrastra en su hombro izquierdo. El jugador se lastimó durante el reciente Campeonato de Portugal y ya fue baja en el último partido liguero. «Por lo que dicen los informes médicos y lo que he hablado con él, creo que no jugará», reconoce Fran Berzosa.



Con todo, Pinho llegará hoy a Burgos procedente de Oporto y hará una última prueba antes de tomar una decisión definitiva. Si, como está previsto, el conjunto burgalés no puede contar con el zurdo, Jorge Ausín asumiría la condición de número uno del equipo.



El canterano, quien tampoco compitió la pasada semana por una indisposición, trabaja con normalidad desde el martes. Junto a él formará un Carlos Vedriel que actualmente disputa el Open de Bielorrusia. El conquense tiene previsto llegar a Burgos mañana, con apenas unas horas de margen con respecto al partido liguero. Aunque está previsto que el internacional español compita con normalidad, el joven Rafa Sáez dará un paso al frente para ayudar al colectivo en este envite.