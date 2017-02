Jorge Fuente será baja «3 o 4 semanas»

La incontestable victoria del pasado fin de semana frente a Eibar se cobró dos ‘víctimas’ en las filas del UBU Colina Clinic. Jorge Fuente deberá permanecer en el dique seco por un periodo que rondará las «3 o 4 semanas» por una pequeña fractura en la mandíbula que se produjo en un contacto con un jugador de la escuadra guipuzcoana.



El talonador burgalés, uno de los fijos en el XV de Marcelo Chorny, deberá guardar reposo y no podrá ejercitarse con sus compañeros en San Amaro por precaución -solo podrá realizar trabajo en el gimnasio para no perder tono físico-.



El jugador ya se perdió hace un par de semanas el duelo frente al colista, el Universitario Bilbao Rugby -entonces por una sobrecarga en los gemelos-.



Y en aquella ocasión el preparador argentino cubrió su ausencia pasando a Alberto López a la primera línea acompañando a Sergio Valverde y Andrés Caballero. Opción que a buen seguro volverá a poner en liza Marcelo Chorny debido a la escasez de efectivos en esa posición.



Así las cosas, Fuente se perderá a buen seguro los dos próximos compromisos ligueros frente al Uribealdea -en tierras vizcaínas- y ante el Real Oviedo Rugby -en San Amaro-. Y ello gracias a que este fin de semana no hay competición en la División de Honor B.



Menos importancia reviste el corte en la ceja que se produjo César Colina, a quien le tuvieron que aplicar varios puntos de sutura para cerrar la herida, pero que seguramente pueda estar a disposición del equipo para el próximo compromiso liguero.