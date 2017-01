BURGOS

La primera mitad de la temporada fue incómoda para Jorge García en el aspecto personal. Costaba reconocer al jugador que tantas noches de gloria ha protagonizado en El Plantío, pero el interior del San Pablo Inmobiliaria se reencontró con su mejor versión en el momento más oportuno. La ausencia prolongada de Percy Gibson le daba una oportunidad añadida en la rotación y asumió la responsabilidad para cumplir con creces su cometido.



«El equipo necesitaba que todos diéramos un paso adelante», zanja antes de reconocer su mejoría. «Me he sentido cómodo, con la sensación de tener más tiempo en cancha para hacer más cosas», indica. Todo, adornado con un alto porcentaje en los lanzamientos a canasta. «Solo hago mi parte, aunque es verdad que se agradece tener acierto», comenta.



Jorge García ha multiplicado sus prestaciones coincidiendo con la ausencia de Gibson. El ala pívot ha promediado en los últimos tres partidos 13.6 puntos y 12 créditos de valoración, con unos porcentajes de efectividad del 64% en los tiros de dos puntos y del 58% desde el triple.



Esta tarjeta es muy diferente a la firmada durante los primeros 16 partidos del ejercicio, en los que se quedó en 4.3 puntos y 2.3 créditos de valoración con un 39% de dos y un 25% desde el perímetro.

«No sé si es un tema de confianza», indica un Jorge García que sí ha notado un mayor «feeling» con el juego. «Al principio de temporada no estuve acertado. Un día tenía más protagonismo que otro... pero con trabajo y constancia las cosas salen», celebra. «Ahora vuelvo a ser el jugador que era y que sigo siendo», añade.



El próximo 23 de febrero cumplirá 40 años, pero ha demostrado que tiene cuerda para rato para ayudar a un San Inmobiliaria que afronta un reto difícil en un tramo delicado del curso. «Desde Navidad sabíamos que Percy (Gibson) no iba a estar en una fase con partidos importantes», recuerda, para hacer un balance satisfactorio del rendimiento colectivo en estos momentos de máxima exigencia. «Hemos ganado dos de los tres encuentros disputados y el de Palencia, además, nos dio el premio de la Copa», valora.



Queda un largo camino por recorrer y todavía pueden ocurrir muchas cosas durante la temporada, pero el San Pablo Inmobiliaria sabe que se encuentra en una situación envidiable. El proyecto ha ido de menos a más y quiere ser protagonista en el campeonato. «El grupo es joven y es importante construir un bloque en el que cada uno entienda su rol y asuma su responsabilidad. Somos un equipo peligroso y ahora estamos más asentados que al principio», analiza.



Incluso, el conjunto local salió reforzado de la última derrota ante el Breogán. Competir ante un rival directo sin los dos ‘cincos’ fue una locura y los de El Plantío a punto estuvieron de salirse con la suya tras cuajar un destacado ejercicio colectivo.



«Las bajas hacen que el tipo de entrenamiento sea diferente y que no podamos trabajar aspectos concretos que luego te encuentras en el partido», asume un Jorge García que destaca la «concentración» mostrada por los compañeros. «En estas situaciones hay que apoyarse los unos en los otros, hablar mucho y resolver dudas. En estas semanas el equipo se ha portado genial y ha mostrado profesionalidad», subraya.

HUSKIC TRABAJA CON EL GRUPO

La vuelta de Goran Huskic fue la noticia positiva del entrenamiento del San Pablo Inmobiliaria. El pívot serbio -a la derecha de la imagen- completó la segunda parte de la sesión vespertina. Por su parte, Brine descansó por sus habituales jaquecas.