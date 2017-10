José María García atiza a Florentino, Aznar y Rajoy

Cuando José María García habla siempre pasa algo. El periodista deportivo, retirado de las ondas desde hace años, ha analizado a algunos de los personajes más relevantes de la actualidad española en los últimos tiempos. Y lo ha hecho a su manera: rajando sin tapujos.

'Supergarcía', de 73 años, ha atacado sin miramientos a todo lo que se le ha puesto por delante en una entrevista en el suplemento 'Papel' del diario 'El Mundo'.

"Florentino pidió mi cabeza"

Uno de los peor parados ha sido Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. "Pidió mi cabeza. No tuvo ningún éxito. Florentino no es peligroso porque no tiene ni un solo valor. Para ser peligroso hay que ser inteligente, tienes que estar preparado. Él es conmigo o contra mí", asegura.

"Después de Franco, Aznar es el mayor dictador que yo he conocido. ¿Qué puedes esperar de alguien que cuida al máximo su cuerpo y se olvida de su cabeza?"

El expresidente del Gobierno José María Aznar también ha recibido un buen palo. "Después de Franco, Aznar es el mayor dictador que yo he conocido. ¿Qué puedes esperar de alguien que cuida al máximo su cuerpo y se olvida de su cabeza?"

Rajoy, "el más vago de España"

'Supergarcía' ofreció también su punto de vista sobre Mariano Rajoy. "Es tan perezoso que incluso ha dejado de fumar puros. Un día me llamó alguien y me comentó que diciendo eso le estaba haciendo una cabronada. Contesté que me tenían que dar las gracias, porque es el más vago de España y solo he dicho que es un perezoso".

"He querido mucho a Juan Carlos I y respeto mucho a Felipe VI, pero creo que la monarquía es un modelo de Gobierno en desuso, sin ningún futuro"

Respecto a Felipe VI, el comunicador se mostró partidario de un estado federal. "He querido mucho a Juan Carlos I y respeto mucho a Felipe VI, pero creo que la monarquía es un modelo de Gobierno en desuso, sin ningún futuro. O sea, ¿tú eres rey por el artículo 33?"

El referéndum y los catalanes

Tampoco faltó su recado para Josep Pedrerol, presentador de 'El Chiringuito'. "Es el peor programa de la televisión, el peor espacio en el periodismo. Es un auténtico despropósito, no tienes que ser inmoral, sino completamente amoral y tener unos huevos como el caballo del Espartero y una conciencia negra si tú, para ganar 500 euros más, te pones una camiseta y sales diciendo 'Vamos a ganar'".

"'El Chiringuito' es el peor programa de la televisión, el peor espacio en el periodismo. Es un auténtico despropósito"

Finalmente, se mojó en el tema del referéndum de Catalunya. "No estoy a favor, pero lo que tenemos que intentar es pacificar. No pueden decidir solo los catalanes. Hoy son tan peligrosos para la sociedad y la estabilidad los medios a la derecha de la derecha como una cadena como La Sexta, falta de pluralidad".