José Mariscal echa el freno

Ha vivido deprisa. Se ha pasado media vida corriendo. Pero le ha llegado la hora de poner fin a una más que fructífera carrera deportiva que le ha convertido en todo un emblema entre los atletas veteranos de toda la geografía nacional. José Mariscal se ha cortado la coleta, dejando atrás su habitual presencia en los podios de honor de cuantas carreras se han disputado a lo largo y ancho del país.



El incombustible fondista burgalés de 64 años, pionero en la práctica del duatlón y triatlón en España, ha colgado las zapatillas. Una «leve dolencia cardiaca» le ha obligado a tomar la decisión de «dejar de competir». Pocos motores pueden aguantar las decenas de miles de kilómetros acumulados en sus piernas a lo largo de más de 40 años practicando atletismo (desde 1987 haciendo también bicicleta y natación). Y con un nivel de éxito envidiable. No en vano acumula más de 400 trofeos en sus vitrinas.



«Esta última temporada ya empezaba a verme un poco más flojo. En primavera tuve algunos problemas de anemia. Notaba que me falta chispa y en octubre pedí que me hicieran pruebas. Un cardiólogo me diagnosticó ‘corazón de atleta’, una dolencia común entre los deportistas que me provoca un bloqueo auriventricular en la rama derecha. Algo insignificante que me permite hacer vida normal, e incluso hacer deporte, pero con un límite de pulsaciones que en mi caso deben oscilar entre 120 y 140. Así que ya no puedo competir. Seguiré corriendo, pero sin disputar y haciendo menos pruebas. Después de 30 años tengo que dejarlo».



Se inició en el mundo del triatlón con 35 años, allá por 1987 (dos años después de la creación de esta modalidad deportiva). No destacó en su etapa senior, pero los éxitos comenzaron a llegar en un torrente infinito cuando dio el salto a Veteranos. Y se han prolongado sin descanso a lo largo de los últimos 25 años.



«Entonces empecé a crecer, a mejorar técnicas y entrenamientos», matiza. Desde entonces, entre duatlón y triatlón he participado en casi 400 pruebas, de las cuales he ganado 238. Me he machacado mucho. Tenía que haberlo dejado al llegar a los 60, pero yo me veía bien. Y antes de llegar a esta modalidad había hecho 25 maratones e innumerables medias maratones y pruebas de cross».



En su palmarés figuran 18 títulos de campeón de España entre duatlón y triatlón, además de medallas de bronce en el Europeo de triatlón de Amberes (Bélgica) y en el Mundial de duatlón de Gijón.



«Dejar de competir no supone un palo gordo. Puedo seguir haciendo deporte, pero sí que tenía ilusión por hacer algún mundial más. Quizás me he pasado. He estado mucho tiempo compitiendo al límite. Si lo hubiera hecho con menos intensidad seguramente no tendría este problema. Pero yo daba todo en cada prueba, no sabía hacerlo de otra forma. Y me ha pasado factura. Sabía que tarde o temprano este día tenía que llegar, mejor que haya sido ahora, luchando por las medallas hasta el último día», asegura.



Su ausencia de la primera línea de fuego no significa una retirada total. Ni mucho menos. De hecho, seguirá participando en muchas pruebas, aunque sin espíritu competitivo. «Y seguiré colaborando en la organización y en la promoción del duatlón y triatlón en los Juegos Escolares», explica.