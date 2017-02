Jugadores y club ponen a Zidane en cuestión

El Madrid no dio en Mestalla el golpe de autoridad que podía esperarse y la tensión ha vuelto a anidar en el club y el equipo blanco ante la evidencia de que Zinedine Zidane no tiene todo tan claro y controlado como intenta trasladar. La naturalidad y el sentido común de sus explicaciones han vuelto a chocar con la presunción de que no maneja las fórmulas adecuadas para hacer reaccionar al conjunto blanco en situaciones realmente comprometidas, como ocurrió en Mestalla.

Más allá de las pobres actuaciones de Varane y Keylor Navas en las jugadas de los tantos de Zaza y Orellana, del estadio valencianista el técnico madridista salió como el principal señalado por no haber podido sacar los tres puntos que hubiesen hecho mucho más delicada la situación del Barcelona, su perseguidor en la Liga. Ahora resulta que, con crisis y todo, el conjunto azulgrana sigue solo a un punto del líder y en tres días puede tener la posibilidad incluso de superarlo en la clasificación.

Esa situación vuelve a presionar con mucha fuerza al entrenador y los jugadores e incomoda de veras a Florentino Pérez y sus acólitos, que de ver ganada la Liga en primavera pasan de un día para otro a obsesionarse con el riesgo cercano de un nuevo derrumbamiento.

RÉPLICA DE RAMOS

Desde todos los ángulos se empiezan a pedir soluciones y explicaciones a Zidane, cuestionado por el propio capitán del equipo, Sergio Ramos, quien no traga con la acusación de falta de actitud en los primeros minutos del partido lanzada por el propio entrenador como causa directa de la derrota. Una manera nítida de descargar en los jugadores la responsabilidad de lo sucedido, que conllevó su intención de pasar por encima de su controvertida forma de administrar las rotaciones, así como de la falta de acierto con los cambios introducidos.

"Nos ha penalizado el comienzo, pero para mí no ha sido falta de actitud. No ha habido falta de concentración ni de intensidad. El equipo ha salido a hacer el partido que queríamos desde el primer minuto. Nuestro juego ofensivo tiene muchos riesgos y dos pérdidas de balón nos han costado dos goles... Contra nosotros todo el mundo se deja la vida", dijo Ramos poco después de que Marcelo admitiera que no se puede entrar en un partido de la manera que lo hizo el Madrid en Mestalla.

REPROCHES DE RONALDO

Tampoco a Cristiano Ronaldo, que además de marcar el gol blanco no dejó de intentar echarse el equipo a la espalda, debió de caerle bien lo dicho por el entrenador, aunque en parte tiene que estar de acuerdo con él. Lo demuestra el grave reproche realizado a un compañero sin identificar al término del encuentro, captado por las cámaras de Deportes Cuatro. "Yo he marcado un gol, ¿tú qué has hecho?... Foda se", dijo el goleador portugués mientras se dirigía hacia el túnel de vestuarios, antes de pararse a saludar y conversar con su compatriota Nani.

Un claro indicativo de que la tensión puede alcanzar niveles insalubres dentro de la plantilla madridista a poco que los resultados no acompañen y los grandes objetivos peligren. De presumir de tener a todos los jugadores a punto, comprometidos al máximo, Zidanepuede encontrarse con una situación muy complicada de administrar. Con la vuelta de Bale, los seis intocables de medio campo hacia adelante rara vez entrarán an las rotaciones, lo que no puede lllevar a otra cosa que no sea a una incomodidad cada vez mayor a gente comoIsco, James, Kovacic, Lucas y Morata.

NAVAS EN ENTREDICHO

En el club resulta difícil de asimilar como es que los mejores ante la Real y el Espanyol, Kovacic e Isco, no tuvieron ni un minuto en Mestalla, salvo que en el caso del malagueño se dieran consignas desde las alturas por su negativa a renovar. Tampoco que Morata no abandonara el banquillo, pese a los problemas de remate evidenciados por el Madrid. Lo de la portería es otra historia, pero Navas ha vuelto a dar la razón a sus críticos, algunos de los cuales están entre sus propios compañeros.