«Jugar en El Plantío es imprescindible»

El Real Burgos sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Burgos le informe dónde jugará sus encuentros. No obstante, los mandatarios del club rojipardillo no contemplan otra posibilidad que disputarlos en El Plantío, lo que parece imposible después del nuevo convenio que salió del Consejo de Administración de Instalaciones Deportivas.



Juan Antonio Gallego, presidente de la entidad capitalina, recuerda que no han solicitado el José Manuel Sedano y señala que disputar los choques en el estadio de la ribera del Arlanzón es «absolutamente imprescindible y esencial». «La fuente de financiación de nuestro proyecto pasa por disputar nuestros partidos como locales en este campo. Necesitamos jugar en El Plantío», comenta Gallego.



No se plantea tener que jugar en otro campo, pese a que la decisión de los responsables municipales parece firme con respecto al uso de El Plantío. Tampoco quiere pensar qué sucedería con su proyecto si se ve obligado a utilizar otra instalación.



Gallego asegura que deben jugar en un campo que «cumpla con las medidas de prevención para la organización de espectáculos». El presidente argumenta que una cosa son «las normas deportivas» y otra «la ley que deben cumplir todos los españoles» y está convencido de que el Sedano no las cumple.



«No podemos meter en este campo 800 ó 1.000 personas, porque no hay donde sentarlas, porque no hay servicios... El tirón que tiene el Real Burgos es distinto al de otros clubes y lo hemos podido comprobar en la Regional de Aficionados la pasada campaña. Que no juguemos en El Plantío atenta contra el sentido común, contra el interés público y el deportivo. Se está creando un problema donde no lo hay. Es un campo municipal, un bien público, un bien de todos», explica el dirigente.



Su proyecto deportivo está «bloqueado, parado» y lamenta que estén perdiendo opciones a la hora de dar forma a su nueva plantilla. Por el momento se conoce que José Manuel Molinero será el entrenador, aunque no se ha avanzado nada con respecto a los jugadores. «Seguimos esperando a que nos den una contestación. Cada día que pasa pienso en positivo y me digo: ya queda un día menos para que nos digan algo», finaliza Gallego.