Junior Santana entra en la recta final de su recuperación

Junior Santana ya ve la luz al final del túnel. El haltera internacional burgalés se encuentra ya en la última fase de su proceso de convalecencia tras la operación de rodilla a la que fue sometido el pasado mes de octubre. Y no ve la hora de recibir el alta médica para comenzar a preparar la próxima temporada deportiva.

Pero de momento, deberá esperar cuando menos al próximo 10 de enero, cuando se reincorporará a la disciplina de la Residencia Blume en Madrid y será examinado por el cuerpo médico de la Federación Española para determinar el estado de su articulación y fijar una fecha para el inicio de sus entrenamientos específicos de halterofilia.

El levantador del Electro Caor se sometió el pasado 21 de octubre a una artroscopia en su rodilla izquierda en la que le extirparon uno de los meniscos y le suturaron el otro. Tuvo que decir adiós a la temporada antes de tiempo por una lesión que se produjo en el Campeonato del Mundo Junior en Tiflis (Georgia) y que le impidió participar en una de las citas que tenía marcada en rojo en su calendario particular, el Europeo Junior que se acaba de disputar en Israel.

Tras un periodo de reposo total Junior Santana trabaja en Burgos en la rehabilitación. «Ya estoy mucho mejor de la rodilla. Estoy haciendo rehabilitación en el gimnasio y en la piscina para fortalecer el cuádriceps, pero todavía sin realizar ejercicios específicos de halterofilia».

El burgalés se muestra optimista con respecto a su vuelta a la competición. «Todo transcurre según los plazos inicialmente previstos. Ya me veo bien, pero todavía noto molestias en la parte posterior de la rodilla. He perdido unos cuantos kilos (7) por la inactividad, pero no es algo que me preocupe, pues lo recuperaré en cuanto empiece a hacer musculación», matiza.

Sin embargo, Junior Santana reconoce que estos «meses perdidos» le pueden hacerse perder la primera gran cita internacional de 2017. «Será muy complicado que pueda llegar a tiempo para participar en el Campeonato de Europa que se disputará en abril en Split (Croacia). Pero no descarto llegar en plenitud de condiciones a los siguientes campeonatos internacionales», sostiene el haltera.

En el presente año Santana, que desde hace varias temporadas se entrena en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume de Madrid, ha sido campeón de España absoluto y junior y sexto en el Mundial de su categoría de edad en la modalidad de dos tiempos (y décimo en el Europeo absoluto).