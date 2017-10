BIGMAT FONTECHA JUVENTUD 3

IBARRA 3

Árbitros: Egia Etxabe y Grande Ferreño (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Pablo y Jesús, así como a los visitantes Oihán,Andoni e Igor.

Goles: 0-1, min. 1: Saldise. 1-1, min. 2: Poves. 2-1, min. 9: Jesús. 2-2, min. 23: Zumeta. 2-3, min. 37: Andoni. 3-3, min. 38: Ercilla, de doble penalti.

BM Fontecha Juventud: Cremer, Pablo, Poves, Jesús, Isra -equipo inicial-, Rodri, Ercilla, Fer y Mario.

Ibarra: Zuhaitz, Saldise, Andoni, Aitzol y Andoni II -equipop inicial-, Iraitz, Zumeta, Garmen, Ohián,Dani, Igor y Abdur.

El BigMat Fontecha Juventud sumó un nuevo punto ante el Ibarra en un choque en el que las alternativas en el marcador fueron protagonistas. El dominio cambió de manos dependiendo de la fase del choque, aunque fueron los visitantes los que acabaron atacando y con portero jugador, mientras los de casa aguardaban su oportunidad y buscaban el doble penalti.Después de inaugurar el casillero de victorias la pasada semana en Castellón, los verdiblancos dieron por bueno el punto que sumaron ayer.



Yes que el choque se les puso cuesta arriba a los 10 segundos. Los vascos se adelantaban en la primera jugada, por lo que al BM Fontecha le tocaba remar contra corriente. La reacción fue inmediata y antes de que llegara el minuto 10 de partido ya le había dado la vuelta a la tortilla gracias a los goles de Poves y Jesús.Su oponente buscó el empate hasta el descanso, pero su insistencia no obtuvo recompensa.



Tras el paso por los vestuarios fue el conjunto guipuzcoano el que tomó las riendas del juego y en el 23 llegó el 2-2. Comenzaba un nuevo partido y los visitantes parecía estar más inspirados. Poco después de la media hora de juego Andoni estuvo cerca del tercero, pero su balón lo repelió el larguero.



El Ibarra quería más y a falta de 3:20 para el final sacó el portero jugador. 10 segundos después hacía el tercero. Le tocaba arriesgar a los burgaleses, que en el 28 se encontraron con un doble penalti que no desaprovechó Ercilla. La escuadra vasca lo siguió intentando hasta el final con el portero jugador y llegó a estrellar un balón en la madera. Tampoco tuvo opciones de desequilibrar el marcador en estos últimos instantes del choque el conjunto de Ramón Herreros‘Chino’.