Karanka, destituido del Middlesbrough

El Middlesbrough Football Club ha emitido un comunicado en el que da a conocer la destitución de Aitor Karanka del banquillo. Los resultados del club esta temporada, actualmente en la penúltima posición de la Premier League, a tres puntos de la salvación, han condenado al técnico español tras tres años y medio.

Según el texto, la decisión ha sido tomada de mutuo acuerdo. "Ambas partes coinciden en que este cambio es lo mejor para el interés del club". Karanka ha publicado una serie de tuits en los que se muestra agradecido con el club y con los aficionados. El inglés Steve Agnew, asistente hasta ahora, se hará cargo del equipo.

I'd like to thank @Boro for a wonderful opportunity and the players, staff and all the people at the club who I have worked with. #UTB 1/3 pic.twitter.com/JPYTy8XM0H