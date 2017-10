Gorka Kijera es uno de los pesos pesados del vestuario del CD Mirandés.Nunca ha jugado un derbi ante el Burgos CF, aunque a lo largo de la semana se va dando cuenta de la importancia que tiene para la ciudad y el entorno mirandesista. Ha notado que es un partido «importante», aunque apuesta por mantener la «tranquilidad», ya que también recuerda que, al margen de la rivalidad entre ambos conjuntos, es un choque determinante para la clasificación.



La fórmula para doblegar al Burgos CF la tiene clara: «Tenemos que estar fluidos con el balón». Es lo que lleva ensayando el conjunto rojillo toda la semana con el objetivo de convertirse en el primer oponente en doblegar a los blanquinegros. «Sabemos que es un equipo que le da igual replegarse atrás y salir a la contra, por lo que el objetivo tiene que ser mover rápido el balón para crear espacios. Estar acertados y ser precisos es el camino. No hay que olvidar que a la contra salen bien y hay que tener presentes esas vigilancias defensivas cuando estemos atacando», explica el futbolista vasco.



El Mirandés tiene bien estudiado al Burgos CF y KIjera insiste en que la velocidad en la circulación del balón será imprescindible para superar el entramado defensivo burgalesista. «Hay que trabajar eso e intentar que el día del partido salga. Si estamos bien con el balón creo que el partido se nos pondrá muy de cara», vaticina.



Insiste en que deben mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar por el ambiente que se ha creado alrededor del partido, ya que, de lo contrario, puede llegar «la precipitación o el nerviosismo», aspectos poco recomendables a la hora de afrontar este tipo de encuentros.

No duda en calificar el choque como «el más bonito de la temporada regular» y habla de un enfrentamiento «precioso».«Estamos todos muy puestos porque todos lo queremos jugar y eso en los entrenamientos se nota», expone.



Cree que en juego habrá algo más que tres puntos, ya que entiende que una victoria ante el conjunto de Patxi Salinas no solo les daría una ventaja de 7 puntos en la clasificación, sino que supondría una importante inyección de moral y confianza para el vestuario rojillo. «Además, 7 puntos es una distancia que te tienen que recuperar y tal cómo está el equipo creo que será complicado que nos recorten puntos», argumenta.



Pablo Alfaro cuenta en su plantilla con jugadores de una enorme experiencia que ya han vivido este tipo de encuentros, lo que Kijera cree que será una ventaja. El lateral zurdo entiende que los veteranos son los que tienen que ayudar a los jugadores más jóvenes. «Igual son los que más se puede despistar porque es una situación nueva para ellos. Los llevamos más tiempo tenemos que ser los que pongamos los pies en el suelo», finaliza el futbolista vasco.