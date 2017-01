Kroos y Marcelo empiezan el año peleándose

Toni Kroos quiso empezar el 2017 con un mensaje gracioso. Pero no todo el mundo se lo tomó con buen humor. De hecho, a uno de los que menos gracia le hizo fue a un compañero suyo de vestuario. Todavía no se llevaban 10 minutos del nuevo año y el jugador alemán publicó en su cuenta de Instagram una felicitación muy original. La cuestión es que en lugar del 1 y el 7 aparecían las banderas de Alemania y Brasil, en alusión al humillante resultado del último Mundial (1-7) en la semifinal que ambas selecciones disputaron en Maracaná y la que Kroos marcó un gol.

La 'felicitación' provocó una reacción inmediata de uno de los afectados por aquel partido. Marcelo nada menos. El defensa replicó con otro mensaje "pidiendo respeto" en clara alusión a su compañero. Despues, Kroos intentó quitar hierro y rebajar la tensión con la excusa de que se trataba de una simple broma.

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!