Kyrgios gana a Nadal y se mofa de Trump

Ante ocho mil fanáticos seguidores que llenaron el Centro de Convenciones de Sidney, el australiano Nick Kyrgios se impuso al español Rafael Nadal en el duelo 'Australia contra el Mundo', disputado con el formato 'Fast4', al mejor de cuatro juegos, utilizado también durante la Copa Hopman en Perth.

Kyrgios ha derrotado al exnúmero 1 mundial por por 4-3, 2-4, 4-3 y 4-3 y tras la victoria ha aparecido ante los medios de comunicación con una camiseta con la cara del nuevo presidente de Estados UnidosDonald Trump, retocada con unos cuernos como si fuera un diablo, sus ojos cubiertos con dos cruces y una mordaza en la boca con un eslogan subido de tono en el fondo de la misma.

SANCIÓN DE LA ATP



Preguntado al respecto, Kyrgios, de 21 años, se limitó a señalar: "Es bastante explicativo". Después, comentó sobre su lesión de rodilla, que mostró con hielo alrededor, que está tomando cortisona para mejorar y que jugar un torneo como este no garantiza estar al máximo para otro "al mejor de cinco sets como un Grand Slam", al referirse al Abierto de Australia que comienza el próximo lunes.

Nick Kyrgios rocking the anti-Trump fashions after an exhibition in Sydney tonight. pic.twitter.com/7gytWZ8Oeu