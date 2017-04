«La Cultural tendrá que hacer muchas cosas bien para ganar»

Con ánimo sereno y plena confianza en sus opciones de salvación encara el Burgos CF el tramo decisivo de la temporada. El técnico del cuadro blanquinegro, Manix Mandiola, sabe mantener la calma y se muestra optimista pese a la comprometida situación clasificatoria del equipo a falta de cuatro jornadas para la conclusión del curso.



«Hemos estado en una situación peor la mayor parte de la temporada. Durante muchas fases hubiéramos firmado estar como estamos. Está claro que a lo bueno enseguida te acostumbras y sacamos unos buenos resultados en enero que hicieron pensar a algunos que de la noche a la mañana íbamos a hacer magia. Pero somos prácticamente el mismo equipo que empezó la temporada».



En la misma línea argumenta que sabía que les tocaría sufrir hasta el último día. «Mejoramos resultados y conseguimos salir del pozo y ahora estamos otra vez cerca de él. Desde el primer momento sabía que esto iba a ser complicado. Los de arriba pueden mantener un ritmo de victorias, pero en el caso de los de abajo suceden cosas normales, como ir a Ponferrada a jugar contra un equipo que el año pasado estaba en Segunda División y que te gane porque son mejores. No hay más secretos. Al final cada uno acaba donde merece y creo que estamos donde merecemos», matiza.



El técnico guipuzcoano considera que la «tranquilidad» que se respira en el vestuario será una gran baza en estos momentos. «Nos hace ver el futuro con serenidad. Podemos incluso perder el próximo partido, que creo que no lo vamos a hacer porque veo al equipo muy mentalizado. Va a ser muy difícil que nos ganen. Van a tener que hacer muchísimas cosas bien para ganarnos».



Mandiola no oculta su preocupación por el rendimiento de su retaguardia. «Estamos encajando demasiados goles, algunos incluso absurdos. No hemos estado muy consistentes en defensa. Pero el acierto de los rivales también cuenta». Pero es de los que prefieren ver el vaso medio lleno.



«Veo al equipo bien y muy tranquilo. Hemos estado todo el año en esta situación, muy atrás. Pero ganando dos partidos nos salvaremos y da igual ganar los dos primeros o los dos últimos», sostiene.



En otro orden de cosas, el técnico del Burgos CF, hace un llamamiento a la parroquia blanquinegra para que llene las gradas de El Plantío en los dos últimos partidos de la campaña en casa. «La afición, que ha respondido muy bien todo el año a nivel de asistencia y apoyo a pesar del rendimiento del equipo, será muy importante. Y más en este primero ante un equipo con un presupuesto muy superior al nuestro y hecho para subir. Tenemos esa desventaja que la tenemos que igualar con el apoyo del público, por eso pido por favor su apoyo».



Sea como fuere Mandiola considera que el Burgos CF tiene opciones de sacar un resultado positivo ante la Cultural. «Se ha competido bien contra los equipos de arriba, no sé si por la motivación extra o por lo que ellos te exigen. La referencia deben ser los choques contra Racing de Santander o Celta B. En casa somos medianamente fiables. Somos tan favoritos como ellos, aunque la calidad individual de los jugadores de la Cultural pueda estar un peldaño por encima de la nuestra. Los dos tenemos la necesidad imperiosa de ganar, nosotros para salir de abajo y ellos para seguir arriba. Y en este sentido el partido promete emoción».



La consigna para puntuar frente a la Cultural es muy clara. « Tenemos que intentar agobiarles, correr más que ellos para minimizar las diferencias de calidad. Necesitamos el plus de la afición, puesto que habrá momentos en los que nos tocará correr detrás de el balón. Y en esos instantes pedimos el ánimo del público. Si no vamos coordinados en la presión será imposible sacar algo positivo. Si estamos deslabazados nos van a machacar», finaliza el preparador eibarrés.