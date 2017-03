Manix Mandiola ha pasado página tras la derrota en Estella y está centrado en que los suyos compitan lo mejor posible en Les Caleyes. El de Eibar ha conseguido que el Burgos CF sea un equipo sólido, aunque ahora le preocupa la faceta ofensiva. «Antes teníamos facilidad de marcar y problemas defensivos y ahora está siendo al revés. Nos está faltando gol. El otro día hicimos un partido defensivamente muy bueno, concediendo una ocasión, pero no fuimos capaces de generar ni una. La falta de gol nos está penalizando», comenta el preparador del conjunto burgalés.

No encuentra un motivo para que al equipo ande falto de acierto, aunque está buscando una solución para acabar con este problema. «Vamos a intentar rotar a la gente de arriba para ver quien está en su mejor momento y a partir de ahí a ver si nos da algo», explica. Fito Miranda podría entrar en esa rotación a la que se refiere el técnico y regresar al once inicial.

Ayer volvió a ensayar en la parte final del entrenamiento con cinco defensas, aunque no lo hizo pensando en aumentar su potencial ofensivo. Habla de «un plan B» y su objetivo es que la plantilla lo domine lo suficiente como para utilizarlo en cualquier circunstancia. «Vale para defender mejor y también para atacar más y dejar solo 3 atrás», expuso.

La presencia de Diego Suárez en punta ante el Izarra aportó poco al equipo y Mandiola baraja las opciones de Montero y Fito. Advierte de que les falta «ritmo», aunque todo apunta que tendrá su oportunidad en Villaviciosa. «En el periodo que han estado inactivos no se les ha olvidado lo que sabían. El tema está en ver si aguantan el ritmo que exigen los contrarios», argumenta.

Busca la mejor solución para recomponer la medular, aunque no es un aspecto con el que esté preocupado. Señala que cuenta con una plantilla en la que no existen «grandes diferencias». No hay jugadores que destaquen por encima del resto y afirma que tiene un equipo «muy parejo en todas las líneas», por lo que no quiere darle una excesiva importancia a este tema.

«No tenemos ese perfil de centrocampista que distribuya y que sepa jugar en un radio corto y que esté presente en todos los sitios. Esa figura no existe y es difícil de inventar. No obstante, eso no es una excusa porque les pasa a muchos. Lo que tengo claro es que sacaremos un equipo competitivo. Popa es una opción. Lo probamos también en Izarra, pero no sirve de referencia porque ellos apenas nos atacaron en el tramo final del partido», aclara el vasco.

Como todas las semanas, Mandiola prefiere centrarse en los suyos y no en su oponente de turno, esta jornada el Lealtad. Cree que será un partido «distinto» al del pasado sábado en Estella y también tiene claro que será «complicado» tanto para el Burgos como para el conjunto asturiano. «Preveo un encuentro igualado y creo que estamos preparados para competir bien. Hasta ahí puedo leer. De ahí para delante lo que salga es producto de muchas circunstancias», responde.

El mensaje de Mandiola sigue siendo positivo. Admite que el puesto de play out sigue estando cerca, aunque recuerda que hace dos meses el Burgos CF estaba en una situación mucho más complicada. «No hace mucho estábamos a 4 puntos de esa posición. El tema está en mantener la distancia. Hemos sido capaces de dar la vuelta a la tortilla. Yo quiero ver el lado bueno de la película», finaliza el entrenador.