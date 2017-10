BURGOS

Diego Epifanio ‘Epi’ reflejaba la decepción burgalesa tras la derrota sufrida ayer. El técnico del San Pablo Burgos apunta a la acumulación de pérdidas como un factor clave en cada encuentro y ante el Estudiantes no hubo una excepción. «Los rivales castigan cada error», lamenta.



El conjunto local mejoró sus prestaciones y estuvo «muy bien» en el rebote. Sin embargo, los fallos «mataron» a un equipo que desperdició su opción de optar a la remontada. «Estábamos a seis puntos y teníamos balón, pero les hemos dado dos canastas fáciles y nos ha costado reaccionar», explica.



El San Pablo Burgos «remó y remó» para salir airoso del trance y acabó con un mal sabor de boca. «La hemos cagado al final», subraya un Epi que solo conoce una receta para cambiar el rumbo de la situación. «Hay que trabajar más, los entrenadores y los jugadores. Debemos mirarnos el ombligo y no poner excusas», indica.



El de ayer era un partido importante para los castellanos, quienes mantienen su contador de victorias a cero. «Las derrotas afectan siempre. Crean un clima de ansiedad y dudas y tendremos que mejorar», apunta.



El técnico aboga por «apretar el culo» y advierte a su equipo de que cada segundo en la pista cuenta. «Cada defensa es importante y cada ataque es muy importante», zanja.



Los burgaleses compitieron durante 35 minutos y mejoraron sus prestaciones, pero necesitan algo más. «Nos falta un paso, asumir que cada uno debe aportar su parte, ser valientes y mejorar en las tomas de decisiones», concluye.



Por su parte, Salva Maldonado daba por bueno el rendimiento ofrecido por un Estudiantes dominador de la situación en un partido disputado «en un gran ambiente». «Hemos estado mejor en líneas generales, siempre por delante y controlando las acometidas del rival», explica.



El cuadro madrileño mejoró sus prestaciones defensivas en una segunda parte y tuvo la oportunidad de sentenciar antes ante un San Pablo que «se enganchó bien al partido». «A veces las ganas de remontar tienen el efecto inverso. No han tenido acierto en el tiro de tres y nosotros hemos jugado con experiencia», analiza.