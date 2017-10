«La obligación es competir»

BURGOS

Agradece el San Pablo Burgos el paso del tiempo. El equipo local necesita margen para asentarse en la liga y se centra ahora en sus próximos objetivos una vez superada una primera semana de competición «muy dura».



Atrás quedan los malos tragos sufridos ante Unicaja, Barcelona y Tenerife, lecciones de futuro para un bloque castellano abocado a mejorar sus prestaciones sin caer en el desánimo. «Debemos competir mejor, pero estas derrotas no deben afectar a nuestro pensamiento inicial», señala Diego Epifanio ‘Epi’, quien advierte de las dificultades a superar a lo largo del curso. «Somos conscientes de que la liga va a ser muy dura», matiza el entrenador local.



A pesar del «mal sabor de boca» vivido en algunos momentos de los encuentros mencionados, el San Pablo Burgos se queda con la «lectura positiva». Además, el proyecto ha comprendido «el nivel» real y la «exigencia física» que marca la ACB.



Por todo ello, el plantel azul ha preparado con mayor ilusión si cabe el choque de esta tarde y Epi reconoce el esfuerzo de los suyos durante la semana. «El equipo ha trabajado mejor, más concienciado, con una idea clara. Esperamos llegar en las mejores condiciones al partido», explica.



Eso sí, el técnico tiene muy claro que el San Pablo Burgos debe afrontar la visita del Movistar Estudiantes con naturalidad y sin hacer distinciones en el calendario. «Desde el primer día ya dije que este equipo no pone jornadas en rojo porque eso sería un error», advierte. «Significaría que renunciaríamos a ganar algunos partidos, algo que no debemos hacer nunca. Del mismo modo, tampoco podemos poner el pie en el cuello al equipo cada vez que juguemos contra un rival que no sea de Euroliga», matiza.



Y es que el entorno puede caer en la trampa de contar de antemano con la victoria. En este sentido, Epi tiene claro que «la única obligación» del proyecto es «competir y mejorar cada día». «Estudiantes es un gran equipo, con mucha historia y con un grandísimo entrenador», subraya, para poner en valor su «mayor experiencia» y el buen papel firmado entre semana en competición europea. «Tenemos que dar el máximo», zanja.



El preparador azul sí confía en ver una buena versión de un San Pablo Burgos obligado a sacudirse los nervios del novato. «Es una necesidad», aclara Epi. «El error está ahí y puede suceder, pero tenemos que soltarnos, estar a gusto, centrarnos en la competición y quitarnos presión», apunta. Uno de esos factores fundamentales es reducir al mínimo las pérdidas, algo que «preocupa» al cuerpo técnico. «Queremos que cada ataque finalice con un tiro. Hay que tener confianza, compartir el balón, que haya circulación...», exige.



El San Pablo Burgos sabe que hoy tendrá una difícil papeleta ante el Estudiantes, al que ya se enfrentó en pretemporada. Ese choque, lejano ya en el tiempo, permitió al equipo burgalés conocer algún detalle más de un rival completo. «Los equipos evolucionan mucho y los roles no son los mismos», comenta, para destacar la presencia de Landesberg como «referente» ofensivo. «Cuentan con un gran plantel y crean mucho peligro desde la línea de tres. Practican un juego coral y castigan los despistes defensivos», señala Epi.