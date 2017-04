Jorge Fernández es un fijo en las alineaciones de Manix Mandiola. Ha participado en 30 de los 33 encuentros que ha disputado el Burgos CF en Liga y acumula 2.569 minutos sobre el terreno de juego. Su polivalencia le ha convertido en una pieza imprescindible en el esquema blanquinegro. Llegó al club de El Plantío el pasado verano con la intención de subir un escalón en su carrera deportiva y luchar por el ascenso, aunque la campaña ha sido diferente a la esperada por el asturiano. Se centra en los objetivos actuales y entiende que evitar el descenso directo está muy cerca, aunque también sabe que la amenaza del play-out sigue latente.



«Habría que hacerlo muy mal de aquí a final de temporada para descender de forma directa. No debemos confiarnos, pero te da la tranquilidad la distancia que tenemos (5 puntos y faltan 15 por disputar). Lo que es verdad es que la promoción está ahí. Hay muchos equipos implicados, lo que es bueno, porque todo el mundo se juega algo y todos quieren ganar», argumenta el centrocampista.

El Burgos CF tuvo una buena oportunidad el pasado domingo de sacar la cabeza casi de forma definitiva de la zona pantanosa, aunque una vez más volvió a tropezar. Reconoce que el equipo está siempre «en el alambre». No obstante, prefiere ver el vaso medio lleno y echa la vista atrás.



Recuerda que hace unos meses la situación del equipo era «mucho peor» y destaca que en esa ocasión sí fueron capaces de dar «ese paso adelante». «En esa buena racha de enero se juntó un buen momento del equipo y la suerte y ahora nos está costando combinar ambos factores», comenta.



Las circunstancias que rodearon el punto que consiguió el punto ante el Tudelano hacen que Jorge Fernández lo valore como «bueno». «Tal como transcurrió el partido hay que valorar ese empate». Asume que el conjunto burgalesista no estuvo fino ante el cuadro navarro y que perdió la buena línea que había mostrado en los últimos encuentros en casa.



Apuesta por recuperar la versión «más sólida» y aprender de los errores del pasado domingo. El próximo objetivo de los blanquinegros es lograr un resultado positivo ante la Ponferradina, un equipo creado para luchar por el ascenso y que no jugará ni el play off.



«No están en una situación buena ni fácil. Estos equipos casi prefieren jugar fuera que en casa, porque ahora mismo la presión allí tiene que ser grande. El objetivo de principio de año no lo van a lograr y tenemos que saber utilizarlo. Necesitamos la victoria más que ellos, pero al jugar en casa van a tener que ir a por el triunfo en algún momento. Tendremos que barajar nuestras opciones. Este tipo de equipos tienen la obligación de ganar siempre en casa. Hay que aprovechar eso y unirlo a nuestras virtudes», explica.



Fernández entiende que el Burgos tendrá opciones tanto en este encuentro como en el del domingo 23 de abril ante la Cultural Leonesa, otro encuentro harto complicado. Recuerda que han competido en todos los duelos y está convencido de que son capaces de «puntuar incluso ganar» estos dos encuentros. «Vamos a jugar los partidos... Es verdad que son difíciles, aunque a estas alturas no es fácil contra nadie», expone.



Está feliz en lo personal, aunque no en lo colectivo. Llegó a Burgos para «pelear por el play-off» y es una meta imposible. «Con la plantilla que hay tener tantos minutos es para estar contentos, aunque lo principal es otra cosa, venía para dar un paso más y de momento no se ha podido conseguir. Jugar todos los partidos y tener muchos minutos no es lo mismo si el equipo no logra el objetivo que se ha marcado», finaliza.