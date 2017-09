«La Real B tiene mucha calidad. Nos pondrá las cosas difíciles»

Patxi Salinas confía en seguir manteniendo en San Sebastián la línea de resultados firmada en el arranque liguero. Aunque lamenta no haber podido preparar la contienda como hubiera deseado a consecuencia de la Copa Federación. Un torneo que no hace precisamente las delicias del técnico vizcaíno, pero que le permitió extraer alguna conclusión del partido del miércoles. «Hubo cosas positivas y otras negativas. El primer tiempo no fue bueno por nuestra parte. Encajamos un gol que no teníamos que haber recibido. En la segunda parte ya salimos con otro ritmo y mentalidad y el equipo dio vuelta a un resultado adverso para colarnos en la final regional. Dos tiempos muy distintos, uno para olvidar y otro para aprender de los errores».



Pero superado el primer escollo centra toda la atención en la Liga. «Ahí es donde tenemos que estar bien al final de temporada. Muy pocos equipos han apostado por la Copa Federación. Entendemos que es un desgaste brutal que nos impide llevar a cabo semanas de trabajo como nos gustaría hacerlas porque hay que hacer sesiones pre y post partido, con lo que solo nos queda un día para preparar el choque contra la Real Sociedad B».



El preparador del combinado de la ribera del Arlanzón destaca la complejidad del envite que tendrá su equipo entre manos. «Es un rival de mucha calidad. Incluso con algún jugador como Capilla que se entrena todo el año con el primer equipo. El domingo pasado en Amorebieta tuvo 15 minutos muy malos y luego 65 o 70 muy buenos. Tiene mucha calidad técnica y quiere siempre la pelota. Nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero tenemos que defender la posición que tenemos intentando mantener la portería a cero para traernos los tres puntos».



Salinas tiene bien estudiado a su próximo oponente y considera que el Burgos CF tiene armas suficientes para llevar la empresa a buen puerto en Zubieta. «La Real B juega igual que el primer equipo. Salida combinativa desde el portero con los centrales muy abiertos, dando amplitud a los laterales y con tres hombres por dentro. Es un equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles pero es verdad que el Logroñés juega muy parecido y el otro día fuimos capaces de contrarrestarlo y que pareciera un equipo más pequeño de lo que es. Sabemos cómo contrarrestar este tipo de fútbol. Hay que intentar que la Real Sociedad no parezca tanto, será señal de lo que hacemos bien».



Y para ello apuesta por mantener las señas de identidad de las primeras jornadas. «Algo hemos tenido que hacer bien para llevar 5 partidos en una categoría nacional sin encajar un solo gol. De los 122 equipos de Primera, Segunda y Segunda B somos el único imbatido. Hemos sacado 13 puntos en 5 encuentros, una línea fantástica. Pero esto continúa, si nos paramos no sirve de nada. Tenemos que seguir manteniendo la misma rutina y el mismo sacrificio. Estamos en boca de mucha gente porque hemos hecho algo que nadie más ha logrado. Es un premio. Hasta ahora el comportamiento del grupo es de sobresaliente», finaliza Salinas, quien lamenta no poder contar con Eneko.