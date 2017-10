El entrenador burgalés llegó a la sala de prensa de El Plantío con la sensación de que su equipo «se había dejado dos puntos» en el camino. De inmediato se refirió a las tres claras ocasiones que los blanquinegros tuvieron en la primera mitad. «No hemos podido marcar pese a gozar de estas tres posibilidades. Pero el fútbol es gol y tiene estas cosas. Hay veces que llegas una vez y la metes y otras en las que no eres capaz de materializar lo que generas. », comentó tras el partido.



Salinas asumió que los suyos no estuvieron finos sobre todo en el segundo tiempo y que les faltó«precisión en los pases», aunque se siguió acordando de las ocasiones. «Es un partido que debíamos haber dejado encarrilado en la primera mitad», expuso.



Destacó el buen trabajo de contención que sigue realizando el equipo en cada partido y habló de un conjunto «perfecto defensivamente».«No es solo que no nos hagan goles, sino que tampoco nos generan ocasiones. Hoy -por ayer- Saizar no ha tenido prácticamente trabajo. Tenemos una solidez brutal. Casi ni nos tiran», señaló el técnico.



Pese al mal sabor de boca que le dejó el partido, quiso felicitar a los suyos por la entrega a lo largo de los 90 minutos.«El equipo ha luchado y ha peleado durante todo el choque. Se han dejado la piel en el campo», declaró.



ASIER SANTANA

El entrenador del conjunto irundarra dio por bueno el empate y se mostró «contento» ante los medios de comunicación.«Hemos peleado ante un rival muy fuerte y que está en un buen momento. Creo que el empate es justo.Quiero felicitar a los míos por la pelea y el trabajo que han realizado a lo largo del encuentro», manifestó.



En la segunda mitad el Real Unión controló mejor el partido, aunque Santana aseguró que el planteamiento fue el mismo. «Quizás hemos estamos mejor porque el cansancio ha hecho mella en el Burgos y lo hemos sabido aprovechar para estar más cómodos», finalizó el vasco.