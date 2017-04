Lacalle confía en que la selección española vuelva a Burgos en noviembre

BURGOS

El Coliseum acogerá este año su tercer partido internacional de baloncesto consecutivo, aunque aún quedan por resolver los detalles que darán forma a este encuentro. Y es que la Federación Española deberá confirmar en las próximas semanas si Burgos será sede de un nuevo compromiso amistoso previo al Europeo o si, por el contrario, organizará en noviembre una jornada oficial clasificatoria para el Campeonato del Mundo de 2019.



El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, confía en que la FEB ofrezca a lo largo del mes de mayo una respuesta definitiva a la petición cursada. «Preferimos un partido oficial, por lo que no sabemos si la selección volverá en verano o lo hará un poco después», señala el regidor.



Lacalle confirmó que ha mantenido dos encuentros en los últimos meses con responsables de la Federación para transmitirles su interés. A dichas reuniones (celebradas en Vitoria durante la Copa del Rey y posteriormente en Burgos) acudió el presidente de la Española, Jorge Garbajosa, junto con José Antonio Montero (vicepresidente ejecutivo) y Carlos Sainz (Castilla y León).



Así, el alcalde se muestra convencido de la idoneidad de esta apuesta. Será la tercera ocasión consecutiva en la que la selección española compita en la capital y Lacalle valora que estos partidos televisados facilitan una «proyección de ciudad» interesante para Burgos.



¿Y SAN AMARO?

Mientras la Federación Española de Baloncesto estudia la petición burgalesa para la celebración de este encuentro internacional, el deporte local sigue a la espera de que el Ayuntamiento encuentre soluciones a sus problemas. La situación del complejo de San Amaro centra gran parte de la atención, pero de momento no hay respuestas firmes.



Las pistas de atletismo han perdido recientemente su homologación y el alcalde de la ciudad se apoya en la postura oficial transmitida a este periódico por la concejal de Deportes, Lorena de la Fuente. El regidor opta por no entrar en detalles referentes a este asunto, pero la responsable del área de Deportes reconoció en las últimas horas que en este momento «no hay margen» para realizar inversiones.



Javier Lacalle tampoco valora las posibles soluciones planteadas para hacer del campo de rugby un lugar digno durante la fase de ascenso del UBU Colina Clinic. Si bien el alcalde asegura que la redacción del proyecto para la construcción de una nueva grada avanza con normalidad, deja en manos de De la Fuente y del equipo de técnicos municipales las decisiones que permitan adecentar provisionalmente la única instalación de rugby de la ciudad.