El Lealtad envía a la UVI a la Arandina

Varapalo importante el que se llevó ayer la Arandina frente al Lealtad. Y otro paso atrás en las aspiraciones de mantener la categoría. El cuadro blanquiazul no fue capaz de ofrecer su mejor versión ante un conjunto asturiano que hizo un buen partido y aprovechó sus oportunidades. El equipo ribereño se mostró irrregular y con pocos argumentos y fallando sus ocasiones en el primer período perdió la oportunidad de haberse puesto por delante en el marcador.

Sorprendió la atrevida puesta en escena del Lealtad, con las líneas muy avanzadas y un disparo de Álex Velda que Zabal tuvo que enviar a córner con ciertas dificultades. El equipo asturiano lograba frenar el ímpetu de los locales, que no acertaban a hilvanar el juego de forma coherente frente a un rival que presionaba mucho.

Un disparo de Leo Ramírez que se marchó ligeramente desviado fue la primera oportunidad clara de los locales, a los que les costaba llegar al área asturiana. El partido estaba resultando muy disputado, con dominio alterno y una Arandina a la que le faltaba más claridad en su fútbol, neutralizado por un Lealtad que ocupaba muy bien los espacios.

Un gol anulado a Grande por fuera de juego confirmaba la apuesta ofensiva de los asturianos, mientras que la réplica de la Arandina quedaba simplificada en un flojo disparo de Edu Payá desde fuera del área. Más cerca estaba de marcar el Lealtad, que pudo hacerlo con un gran disparo de Iván Garrido que salió por encima del larguero.

El equipo de Aguirre llegaba con más claridad, mientras que la Arandina no fue capaz de mejorar el juego y únicamente encontró opciones en las jugadas a balón parado antes del descanso.

En la reanudación la Arandina intentó imprimir una marcha más y llegó con más asiduidad al área visitante. Un remate de Rubén Arroyo salió rozando el palo mientras el Lealtad parecía más encogido. La lesión de Iván Garrido -que tuvo que ser trasladado al hospital- lastraba a los de Villaviciosa, que no se encogían pero que no podían superar la presión de los arandinos.

Un cabezazo de Ruba que salió fuera por muy poco fue otra de las oportunidades que tuvo la Arandina para haber podido entrar en el partido ante un rival rocoso y muy compacto.

Pero cuando los de Emilio Ferreras ganaban más peso en el partido marcó el Lealtad por medio de Álvaro Muñiz. Y ese gol hizo mucho daño al equipo burgalés, que se deshinchó en su juego y quedó a merced de su rival.

A cinco minutos para el final el ex jugador de Primera división Valdo demostró su clase poniendo la sentencia tras una preciosa vaselina. Atropellado y con demasiada ansiedad la Arandina buscó la épica en los últimos instantes, pero no sacó nada positivo y ve cómo la zona de salvación cada vez se aleja más.