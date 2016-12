Ledo, Nantes y Moscariello, citados por sus selecciones nacionales

El Villa de Aranda sigue creciendo como club. Cada vez es mayor el número de sus jugadores que da el salto a nivel internacional. Hasta tres de sus efectivos, Xoan Ledo, Lucas Moscariello y Raúl Nantes han sido convocados por sus respectivos combinados nacionales (España, Argentina y Brasil) de cara a la fase de preparación del Campeonato del Mundo de Francia de 2017.

El joven guardameta gallego Xoan Ledo afrontará su primera convocatoria con la selección española absoluta tras ser en los últimos años el gran baluarte del combinado junior. Así las cosas, el cancerbero del conjunto ribereño se concentrará del 26 al 30 de diciembre a las órdenes de Jordi Ribera en la capital de España, lugar elegido por la RFEBM para el comienzo de los entrenamientos.

El técnico de la absoluta considera clave la presencia del gallego en la fase de preparación del Mundial de Francia. Y así lo manifestó en el momento de dar dicha convocatoria. «Va a haber un grupo bastante grande de jugadores y su presencia es buena para ayudar a Gonzalo y a Rodrigo en esa primera parte de la actividad. Además, he entendido que es bueno que un jugador junior empiece a tener la actividad con el grupo mayor para irse adecuando y que podamos ver cómo se maneja».

En el caso de Nantes y Moscariello, ambos jugadores han entrado dentro de la lista provisional de 28 jugadores que cada selección ha tenido que presentar a la Federación Internacional para el Mundial que tendrá lugar en tierras galas entre los días 11 al 29 de enero -la Asobal no se reanudará hasta el primer fin de semana de febrero-.

En los próximos días el cuerpo técnico de ambas selecciones deberán realizar los descartes y confirmar la lista definitiva de jugadores.

En otro orden de cosas, la directiva del Villa de Aranda ha puesto en marcha la campaña de captación de socios para la segunda vuelta de competición en la Asobal. Los abonos, que ya están disponibles en las oficinas del club, tendrán unos precios de 75 euros en el caso del General Oro; 65 el de General; 50 el Juvenil, Jubilado y Desempleado; y 15 para los infantiles.

Ocho serán los encuentros que disputará el Villa de Aranda en el Príncipe de Asturias en la fase decisiva del campeonato liguero. El duelo de Copa del Rey no entra en esta promoción.