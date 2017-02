El líder examina a una necesitada Arandina

Necesita con urgencia retornar a la senda de la victoria después de un largo calvario que le ha relegado hasta el pozo de la tabla clasificatoria. Pero no parece desde luego hoy el día más propicio para poner fin a su racha negativa. La Arandina CF rinde esta tarde visita al líder de la categoría, la Cultural, en el Reino de León (17,00 horas).

El combinado blanquiazul intentará dar un paso adelante en sus aspiraciones buscando la campanada en un terreno de juego en el que los anfitriones se encuentran todavía invictos.

Los leoneses encaran la contienda como claros favoritos para la victoria por el bagaje firmado hasta el momento por ambos contendientes. Los de Rubén de la Barrera tomaron la cabeza de la tabla desde las primeras jornadas y no han cedido su privilegiada situación clasificatoria.

Pero llegan dolidos a este duelo frente a los blanquiazules tras el inesperado tropiezo que sufrieron el pasado fin de semana en el terreno de juego del Boiro. Una derrota que les hizo perder buena parte de su colchón de puntos con respecto al segundo, el Racing de Santander. Y que les convierte en un rival todavía más peligroso por las ganas con las que saltará al terreno de juego para lavar de inmediato su imagen.

Sobre el terreno de juego se verán las caras un equipo que no ha perdido ante su afición y que camina con paso firme hacia la lucha por el título y una escuadra, la de Emilio Ferreras, que todavía no ha sido capaz de arrancar tres puntos como visitante. Todo ello habla bien a las claras de las enormes diferencias de potencial entre los dos contrincantes que los burgaleses intentarán minimizar sobre el terreno de juego.

A las enormes dificultades que entrañaría en circunstancias normales el envite debido a la inmensa calidad que atesora la plantilla de la Cultural se une en esta ocasión, una vez, el hándicap extra que tendrá la Arandina en forma de ausencias.

Y es que no se podrán desplazar a tierras leonesas los lesionados Charly Took, Javi Jiménez y Mauri. Aunque en el lado positivo Emilio Ferreras ha recuperado a los tocados Ndoye y Alberto Plaza.

El objetivo de partida del cuadro burgalés será mantener un elevado grado de concentración defensiva para salvar en la medida de lo posible sin daños la salida en tromba de los anfitriones.

En las filas de la Cultural Rubén de la Barrera podrá contar con todo su arsenal salvo el lesionado de larga duración Samu Delgado -sufrió el pasado fin de semana una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que le obligará a pasar de inmediato por quirófano y causará baja el resto de la temporada-. Sin embargo, el preparador del primer clasificado ha recuperado esta semana a Gianni y José León.