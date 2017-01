El líder también sabe sufrir

UBU COLINA CLINIC 19

CRAT CORUÑA 11



UBU Colina Clinic: Valverde (Obregón, min. 75), Fuente, Caballero (López, min. 67), Colina (Cabrera, min. 45), Ashcroft-Leigh, Djosseu, Carrasco, Aristemuño, Rocamán, Imo, González (Domínguez, min. 60), Sáez, Bianco, Sauls y Martín.



CRAT Coruña: Negreira, Coronel, Triviño, Manson, Daniel (Landeira, min. 65), Guillamet, Pooli, Vasco (Otero, min. 72), Santaya (Rosado, min. 45), Avaca, Sanz (González, min. 63), Rivas (Mari, min. 54), Sabadín, Arean, Dovale.

Árbitro: Gonzalo Pardo.

Tarjetas amarillas: Al jugador visitante Rosado por juego sucio en el minuto 48.

Tarjetas rojas: No hubo.



Tanteo: 3-0, min. 6: golpe de castigo de Bianco; 3-5, min. 17: ensayo de Sabadín; 6-5, min. 29: golpe de castigo de Bianco; 6-8, min. 32: golpe de castigo de Avaca; 9-8, min. 43: golpe de castigo de Bianco; 12-8, min. 63: golpe de castigo de Bianco; 12-11, min. 65: golpe de castigo de Sabadín; 19-11, min. 74: ensayo de Fuente que transforma Bianco.

BURGOS

Veintidós jornadas de campeonato dan para mucho y cada partido es un nuevo reto a superar. El UBU Colina Clinic ha demostrado hasta el momento que es el mejor equipo del Grupo A, pero debe refrendar esa condición todos los fines de semana. Y, desde luego, no resulta sencillo. Por eso, victorias como la conseguida ayer encierran una importancia capital para las aspiraciones del cuadro burgalés.



La incertidumbre se adueñó de San Amaro durante 75 minutos debido al mérito de un buen CRAT Coruña y a la falta de continuidad de un equipo local incapaz de enlazar dos acciones positivas con el oval. Las bajas de Wagenaar y Snyman afectaron al planteamiento castellano, sobre todo en la melé.



Los pupilos de Marcelo Chorny no pudieron mostrar su habitual dominio en el set piece, aunque el empeño de los ‘grandes’ encontró premio en el tramo final gracias al ensayo convertido por Fuente tras un buen maul.



De hecho, el Aparejadores RC tuvo que echar mano del recién llegado Emiliano Cabrera. El argentino pone la guinda al paquete de delantera y ayer se estrenó con la camiseta gualdinegra ofreciendo buenas sensaciones.



Sea como fuere, el CRAT tuvo el partido bajo control en varias fases. Y eso que los burgaleses iniciaron el choque con buen pie. El UBU Colina Clinic fue dinámico e incisivo para adelantarse pronto en el marcador con un golpe de castigo de Bianco. La aportación del pateador, con un único fallo desde el tee, fue una vez más fundamental.



La buena puesta en escena del rival no inquietó a un CRAT que pronto ganó confianza y seguridad en sus acciones. Los gallegos contuvieron al paquete burgalés en la melé, aspecto fundamental del juego en el que los locales acumularon un sinfín de infracciones durante el partido.



Falto de ritmo y sin chispa, el UBU Colina Clinic tampoco se sintió dominador de las touches y hasta el descanso superó la línea de 22 en una ocasión, sin premio.



Para colmo, un fallo en el placaje rasgó la cortina defensiva local para que Sabadín anotara el ensayo y pusiera a los suyos por delante (3-5). El bloque de Chorny no podía desperdiciar ninguna opción de sumar y Bianco devolvió la delantera a los de casa con un nuevo pateo respondido de forma inmediata por Avaca para llevar al CRAT con ventaja al descanso (6-8).



La llegada del intermedio fue una noticia muy positiva para un UBU Colina Clinic espeso e irreconocible. El balance de daños era menor, pero se hacía necesaria una rápida reacción para evitar males mayores en la segunda parte. Los locales entraron con energía al choque y volvieron a llevar el mando del marcador. Bianco acertó por tercera vez con la ‘H’ y firmó el 9-8.



Sin embargo, el Aparejadores no estaba ayer para grandes alardes. Incluso, desaprovechó la inferioridad numérica temporal del CRAT Coruña. El partido se jugó en campo gallego y los locales apenas sufrieron, pero la incertidumbre reinante en el marcador obligaba a extremar las precauciones.



Un error podía ser fatal. A pesar de las faltas señaladas sobre el paquete burgalés, la melé ya ofrecía otras sensaciones. También la touche. De nuevo, Bianco amplió una diferencia recortada al minuto siguiente por Avaca. Se repetía la historia para llegar al momento decisivo con un apretado 12-11.



Para entonces, la delantera burgalesa ya había comprobado que el pack gallego comenzaba a perder fuelle. El UBU Colina Clinic estuvo cerca de ensayar con un maul y repitió la operación poco después tras lanzar una touche a cinco metros. Fuente culminó el esfuerzo colectivo y Bianco acertó con la transformación para alivio de su equipo y de una afición que celebró la 13ª victoria del equipo burgalés.