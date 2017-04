Listo para el gran desafío

SAN PABLO INMOBILIARIA 97

PALENCIA 71

San Pablo Inmobiliaria: Aegir Steinarsson (2), Álex López (10), Brandon Brine (6), Javi Vega (19), Goran Huskic (21) -quinteto inicial- Mo Soluade (5), Jules Akodo (2), Filip Toncinic (9), Jorge García (11), Álex Barrera (12).

Palencia: Dani Rodríguez (6), Jhornan Zamora (12), Joan Tomás (13), Gabrielius Maldunas (5), Lamont Barnes (5) -quinteto inicial- Mamadou Samb (15), Romà Bas (6), Urko Otegui (7), Josep Pérez (-), Marc Blanch (-), Robert Valge (2).

Árbitros: Pagán y Padrós.



Eliminados: No hubo.



Parciales: 29-8, 63-29 (descanso), 81-49 y 97-71 (final).





BURGOS

El Melilla, favorito acomodado en el sótano de la zona noble, será la primera pareja de baile del San Pablo Inmobiliaria en un play off de ascenso en el que los burgaleses navegarán, sobre el papel, por la parte más difícil del cuadro. Las combinaciones registradas en la última jornada dieron la espalda a un conjunto azul que asume con naturalidad el reto de luchar por el ascenso.



De momento, el bloque de Epi llega a la fase decisiva con los deberes hechos. Solo el average perdido con Breogán impidió al equipo castellano cerrar la liga regular en el segundo puesto, pero la victoria conseguida anoche ante el Palencia refleja que el proyecto está centrado en su tarea.



El San Pablo Inmobiliaria no entiende de trámites. Ya avisó Epi en la previa que el vestuario adquirió el compromiso de mostrar la mejor versión posible cada vez que salta a una cancha de juego y ayer se dio el gustazo de atropellar a un Palencia tan relajado como atolondrado.



Fue el triunfo del deseo, del corazón, de la raza. Hubo un equipo que quiso y otro que se dejó llevar, pero todo el mérito corresponde a aquel que propone espectáculo. El San Pablo Inmobiliaria desató la tormenta perfecta y se permitió el lujo de reservar al tocado Edu Martínez para una mejor ocasión.



Los burgaleses desarmaron a un Palencia con la mente puesta en el play off. Olvidaron los visitantes que cada partido cuenta y el bloque de Epi se tomó en serio un derbi teñido de azul desde el arranque.



La primera parte fue una tortura para el cuadro morado. El San Pablo Inmobiliaria se apoyó en sus 11 triples, pero lo cierto es que sacó de la pista a su rival en todas las facetas. Huskic abusó bajo los aros y acompañó a un desatado Javi Vega en tareas anotadoras. A medida que los locales afianzaban su planteamiento, los morados perdieron el norte para quedar atrapados en la tela de araña defensiva del cuadro burgalés.



De hecho, el Palencia se quedó atascado en los 8 puntos en un primer cuarto demoledor. El San Pablo Inmobiliaria hizo un gran esfuerzo colectivo, pero lo cierto es que el adversario no acertaba a meterla en una piscina. Así, tras el 19-8 los burgaleses firmaron un parcial de 16-0 (35-8) para sentenciar el envite antes del descanso.



La segunda unidad no se conformó con mantener el nivel. El banquillo aumentó dos grados la intensidad para acabar con un Palencia desbordado. Jorge García y Álex Barrera se pusieron las botas para premiar el buen hacer del equipo en retaguardia. Los cinco jugadores del San Pablo Inmobiliaria se lanzaban como hienas a por cada balón y el rival se conformó con aguantar el intercambio antes del ecuador (63-29).



Con el partido resuelto, se trataba de mantener el listón lo más alto posible. El Palencia iba a colaborar en esta empresa porque estaba obligado a sacar el orgullo y la dignidad. Quiso el bloque de Sergio García dar un paso al frente en la segunda parte, pero a los burgaleses les bastaba con nadar a favor de corriente para mantener las distancias.



Jugadores como Dani Rodríguez, Bas, Otegui o Barnes asumieron un mayor protagonismo. El escenario del envite era diferente al de la primera parte, pero el CB Miraflores se adaptó bien a la situación. Aguantó el tirón e, incluso, alcanzó su tope en el marcador con el 79-42 firmado por Goran Huskic a 2:20 para el final del periodo.



Fue entonces cuando los morados aprovecharon la coyuntura para maquillar el marcador y sacar provecho de las ‘artes’ de Otegui sin balón. Un parcial de 2-13 frenó la progresión burgalesa e impulsó a los visitantes (81-55). La tendencia había cambiado y Epi buscó todas las soluciones posibles para evitar que su equipo se desinflara después de 30 minutos brillantes.



La victoria, lógicamente, no corría peligro. Sin embargo, el 86-63 exigía al grupo recuperar la concentración perdida en los últimos compases. Solo faltaba un pequeño esfuerzo y merecía la pena echar el resto ante un Palencia que no perdió la opción de minimizar su descalabro. Por eso, Epi acabó por llamar a Vega y Huskic en un sprint final en el que los azules recuperaron las buenas sensaciones antes de pensar en un Melilla que exigirá el máximo a los de El Plantío.