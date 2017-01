Las condiciones atmosféricas adversas de las últimas horas han dado una tregua aCristina Gutiérrez en su primera experiencia en elRallyDakar. La organización de la prueba suspendió la sexta jornada de la prueba, la cual unía Oruro y La Paz a través de 768 kilómetros de recorrido, una situación inesperada que permitió a los participantes reponer energías tras una intensa primera semana de carrera.



La burgalesa llegaba a la etapa de ayer después de su primer revés importante en un Dakar. La jornada que transitó el viernes entre Tupiza y Oruro en un recorrido de 692 kilómetros por territorio boliviano puso a prueba la capacidad de la representante local.



Ya entonces la lluvia era protagonista y solo se disputaron 219 de los 447 kilómetros cronometrados previstos. El agua y las dificultades mayúsculas de navegación convirtieron la especial en una odisea y, en el caso de Gutiérrez, los problemas se multiplicaron a causa de un contratiempo técnico en su Mitsubishi Montero.



Después de siete horas y media de lucha y sufrimiento junto a su copiloto Pedro López, cruzó la meta en la 58ª posición de la clasificación de coches para situarse en el puesto 55º de la general (séptima de la categoría T1.S).



«He notado algo, el embrague no iba muy fino y para no castigar el coche he levantado el pie, pensando en acabar. Creemos que con el paso de los ríos durante la especial del jueves se dañó la maza del embrague», comenta la piloto.



Esta situación obligó a Gutiérrez a mostrar toda su pericia al volante. «Hemos estado toda la etapa cambiando de marcha sin embragar para intentar no romperlo. Hemos tenido que ir un poco a trompicones y el paso de las dunas ha sido muy complicado, pero lo hemos logrado», celebra.

A pesar de las dificultades, la piloto castellana mantiene el ánimo y la energía, un aspecto fundamental para afrontar la segunda mitad de la competición. «Estoy fresca, la altura no nos ha afectado ni a Pedro ni a mí, y físicamente me siento a tope, contenta y animada. El objetivo sigue siendo acabar», concluye Cristina Gutiérrez.