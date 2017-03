Dani Gómez resta importancia a la derrota encajada por el Burgos CF en Pasarón. El lateral zurdo, uno de los fijos en el once de Mandiola, reconoce que el Pontevedra les cortó «su racha», pero quita hierro al asunto. «Nos quedamos con el inicio de la segunda parte, que fue cuando metimos el gol y conseguimos quitarnos la presión de un rival que hizo un buen encuentro. Tenemos claro que tenemos que seguir en la línea en la que veníamos. Solo fue un tropiezo, que no nos puede meter abajo», destaca.



De hecho, el carrilero considera que la progresión del equipo no se verá lastrada. «La mejoría del equipo en las últimas jornadas, sobre todo desde la vuelta de Navidades, ha sido notable. Se ha ido sacando puntos de forma más regular y en líneas generales el equipo iba en trayectoria ascendente. Un partido se puede perder. Se juntaron muchas cosas para que eso ocurriera. Primero que muchos jugadores, y y me incluyo, no hicimos buen partido. Si uno o dos no lo hacen se puede maquillar con el trabajo del resto, pero cuando somos varios los que no tenemos el día es más difícil. Se intentó todo, pero hay que tener también en cuenta que enfrente tuvimos a un rival que hizo muy bien las cosas y planteó un partido muy serio que les permitió contrarrestar todas nuestras armas».



Dani Gómez asegura que el vestuario «tiene muchas ganas» de que llegue el domingo «para poder agradar a la afición y sacar los tres puntos en juego».



Y destaca la igualdad existente en la Liga. «Mucha gente se equivoca al hablar de la Segunda B, parece que esto es Primera División, donde el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid son muy superiores al resto, que están en una Liga diferente. En Segunda B no es así, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Sin ir más lejos en el último choque en casa nos llegó un Celta B con una racha genial y un equipo que lucha por salvar el descenso como nosotros le ganamos 2-0. No hay muchas diferencias entre las plantillas, son las circunstancias las que te llevan a estar arriba o abajo. Y nosotros gestionamos muy mal el inicio de la temporada», matiza.



Sin embargo, considera que el equipo ha dado un giro radical. «Creo que ahora hemos logrado subsanar esos errores, manteniendo en muchos partidos la portería a cero y materializando en goles las ocasiones que tenemos. Mi experiencia en Segunda B me dice que los equipos que al final están arriba en la clasificación son los que menos goles reciben. Dejar la puerta a cero es básico».



Con respecto a su próximo rival de turno, «concebido para estar arriba», señala que será fundamental competir con ellos por la posesión del esférico. «Intentaremos quitarles el balón y que nos dure lo máximo posible para que ellos no se encuentren cómodos», concluye.