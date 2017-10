BURGOS

A estas alturas, parece claro que todo El Plantío ve el vaso medio lleno. Por si acaso, Patxi Salinas quiso reforzar las buenas sensaciones del Burgos CF y corta de raíz cualquier tipo de duda en pleno maratón de empates. «Quinto partido sumando y 21 puntos», zanja el técnico local.



El equipo blanquinegro mantiene el pulso en la zona de privilegio, aunque ayer se dejó en el camino dos puntos muy importantes. «Lo teníamos en la mano y se ha escapado», reconoce.



«Teníamos el partido controlado, pero un fallo puntual nos ha privado de ganar», lamenta el vizcaíno, quien da por bueno el «esfuerzo» realizado. «Hemos sido mejores en el cómputo general, excepto en momentos puntuales porque no puedes dominar durante los 90 minutos», comenta el entrenador.



El de ayer fue un encuentro «muy bueno», con una primera parte «fantástica». Ya en la segunda, el gol llegó «cuando mejor estaba» un conjunto local que pudo adelantarse antes. «Hemos hecho ocasiones para marcar más de un gol», explica.



«Hemos controlado y tenido llegadas», insiste el preparador del conjunto castellano, si bien el Burgos acusó el efecto del «esfuerzo titánico» realizado. «El cansancio también hace mella. David y Eneko han aguantado desde el primer tiempo con molestias y hemos metido a Beobide para ser fuertes por dentro. Espero que lleguen al miércoles y, si no, saldrán otros dos», apunta.



Ahora, el Burgos se centra en «recuperarse bien» antes de activarse y pensar en el duelo directo frente al Racing. «Iremos a El Sardinero a hacer un buen partido. Lo afrontaremos como lo hemos hecho con los demás e intentaremos ganar», indica Salinas, «muy satisfecho» con la aportación de un Adrián que estrenó titularidad. «Ha estado inactivo mucho tiempo y ha hecho un trabajo fantástico. Nos va a dar muchísimo», recalca, para no entrar en el enfado de Youssef tras su cambio. «No es mi problema», concluye.



Por su parte, el Sporting B saborea un punto muy interesante para sus aspiraciones. Los asturianos arrancaron un resultado positivo en un partido «parejo». «El Burgos ha tenido oportunidades claras y nosotros también las hemos tenido en la primera parte», explica José Alberto López.



El preparador del combinado visitante considera «justo» el empate. Si bien reconoce que los locales tuvieron «más control», resalta que su equipo hizo «daño a la contra».



Finalmente, el 1-1 llegó tras dos penaltis «rigurosos». «Son situaciones difíciles de interpretar. Podemos juzgarlos, pero el empate no ha estado influenciado por el arbitraje», comenta, para reconocer el buen hacer del Burgos CF. «Es el mejor rival al que nos hemos enfrentado, un equipo muy trabajado. Merece estar en categorías más altas», asegura López.