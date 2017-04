Luis Enrique confirma que se tomará un año sabático

Si alguien busca a Luis Enrique a partir del próximo mes de junio lo tendrá fácil. Estará, como él mismo, ha revelado, "tomando el sol en la playa de San Lorenzo, junto a La Escalerona" de Gijón "tomando un culín de sidra". Hasta hoy, horas antes de jugar contra el Sevilla, no había sido tan explícito el técnico sobre su futuro después de abandonar el Barça por voluntad propia. Se va a su tierra a disfrutar de la playa "cuando haya sol, eso sí", en busca de recuperar la energía que ha consumido durante tres intensos años en el Camp Nou. "Si dejo el Barça en mi casa con una relación increíble con el club y mis jugadores no es por irme a otro equipo", ha dicho Luis Enrique.

En verano, La Escalerona es el centro neurálgico de la vida de Gijón. Es la escalera número cuatro de la hermosa bahía de San Lorenzo gijonesa, junto a la iglesia de San Pedro. Allí estará Luis Enrique recuperando la chispa que ha ido perdiendo con el paso del tiempo en Barcelona. "Lo dejo porque necesito descansar", ha admitido, de nuevo, el técnico azulgrana. "¿Dónde iba a estar mejor que aquí?", llegó incluso a preguntarse en voz alta.

Pues solo hay un lugar mejor. Es Gijón, su casa. Allí donde empezó todo, siendo un niño que acabó triunfando en el Sporting antes de ser fichado por el Madrid en el prólogo de su aterrizaje en el mundo culé. Primero, como futbolista, después como entrenador del Barça B y ahora agotando sus últimos días como el arquitecto técnico de la reconstrucción del Barça del tridente.

Se irá Luis Enrique a La Escalerona a disfrutar del sol asturiano y, sobre todo, de la playa de San Lorenzo. No sabe aún, o al menos no lo quiere decir, si le acompañará Juan Carlos Unzué, su amigo del alma, ayudante en el Celta, ayudante en el Barça. Cuando le preguntaron si era el sucesor adecuado para continuar con su obra en el Camp Nou, Luis Enrique se mostró diplomático. "La única manera de no interferir en este tema es no opinando. Cuando se produza algo, si es que aún estoy aquí, daré mi opinión", dijo el asturiano. Igual ya está en La Escalerona. "Ya veremos si Juan Carlos me acompaña con la bici. Siempre se queda atrás, no es ningún problema...", bromeó Luis Enrique.