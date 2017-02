Luis Enrique: "Nadie piensa que está hecho, vamos a sufrir"

"Espero que el Atlético no nos meta cuatro goles. Pero si acaba como entonces, pues perfecto. Fue una noche mágica, la química y la energía del público, el poco que quedaba entonces, nos llevó en volandas. Pero yo espero una noche más plácida". No suele tener mucha memoria futbolística Luis Enrique, pero hay partidos que por mucho que pase el tiempo, hace ya 20 años del gol de Pizzi al Atlético en el Camp Nou (5-4), que no se pueden olvidar. "Necesitamos el apoyo del público", reclamó el entrenador azulgrana, consciente de que el 1-2 de la ida en el Calderón está bien. Pero igual no es suficiente. "Nadie piensa que está todo hecho, vamos a sufrir".

"Está bien enfocada la eliminatoria, pero para nada es definitiva", ha precisado Luis Enrique, quien recordó que el "Atlético está obligado a hacer dos goles para dar la vuelta". Algo que, según el técnico del Barcelona, obligará al conjunto de Simeone a modificar au apuesta táctica. "Podemos ver otro Atlético, arriesgando más, con una presión más alta durante más tiempo y con registros diferentes", ha comentado el entrenador azulgrana, enfatizando que nadie en su vestuario da el pase a la final por hecho. Ni mucho menos.

Sin Neymar y, tal vez con Arda Turan como extremo, por mucho que Luis Enrique deslizara que tiene otras opciones para la banda izquierda ("ahí ha jugado Denis y también Rafa, aunque no está en condiciones"), el Barça necesitará su "mejor versión" para colarse en la cuarta final consecutiva de la Copa, la tercera consecutiva con el técnico asturiano. "El nivel de Ney está por encima de los goles. Sus números son espectaculares, con desborde, asistencias y lo que nos ayuda a nivel defensivo", ha dicho el entrenador. "Ya era un gran jugador cuando vino y ahora es grandísimo, seguro que meterá goles en esta temporada".