Es el rey de las carreras de montaña, la gran referencia mundial de una especialidad deportiva que ha incrementando notablemente su nivel en los últimos años. Completó el pasado curso su mejor temporada en la elite. Y sus múltiples éxitos se han traducido -no podía ser de otra manera- en el reconocimiento como mejor atleta burgalés de 2016.

El fondista local brilló con luz propia la pasada temporada, en la que se hizo con los dos títulos mundiales en juego. Se alzó con el oro en la versión de la IAAF celebrada en Portugal y también conquistó el cetro en el Mundial que organiza la Federación Internacional de Montaña en Andorra.

Pero no quedaron ahí los triunfos cosechados por Luis Alberto Hernando, que además se adjudicó la victoria en el Ultramarathon Transvulcania (prueba perteneciente a la Copa del Mundo Ultra) y fue tercero en la prestigiosa Zegama-Aizkorri como éxitos más destacados (aunque no fueron los únicos).

Este palmarés le permitió alzarse con la corona de campeón en la Gala Provincial del Deporte que organiza la APDB y que se celebró en la tarde noche de ayer en la Sala de Congresos del Fórum Evolución. Y recupera así un entorchado que ya consiguió hace dos años -pues el pasado recayó en manos del ciclista Carlos Barbero, este año enrolado en las filas del Movistar Team-.

aparejadores rc

El Aparejadores Rugby Burgos fue galardonado como mejor entidad deportiva de 2016. El cuadro de San Amaro vio reconocida de esta forma los méritos contraídos en la campaña anterior y el constante crecimiento experimentado por la entidad gualdinegra en los últimos cursos, cuando ha dado el salto desde categoría regional a la lucha por una plaza en la División de Honor. El pasado curso alcanzó las semifinales del play-off de ascenso. Y este fin de semana inicia otra aventura en busca de una plaza en la elite nacional.

RAÚL ZAMORA

El técnico del Juventud del Círculo, Raúl Zamora, fue reconocido en la gala como mejor entrenador del año 2016. El preparador burgalés, con una larguísima trayectoria en el fútbol sala local, lideró el pasado curso el ascenso del combinado arlequinado a la Segunda División B, donde está completando una más que notable trayectoria en la que tiene ya media permanencia en el bolsillo.

JULIO ANDRÉS IZQUIERDO

Por su parte el alma mater del Burgos BH, el único equipo ciclista profesional de Castilla y León, recibió el galardón que le distingue como mejor dirigente deportivo 2016 por su labor al frente de una escuadra que año tras año lleva el nombre de la capital y provincia por todo el territorio nacional y un buen número de países. Julio Andrés Izquierdo ya recibió en una ocasión el galardón, entonces como mejor entrenador.

MARINA PEÑA

La atleta del Image Florentino Díaz Reig fue premiada como mejor deportista de base o escolar. La burgalesa es una de las joyas de la siempre productiva cantera local. El año pasado conquistó un doble título de campeona de España de marcha (en pista y en ruta) y se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa en categoría juvenil.

Mientras, el Colegio Maristas - Liceo Castilla recibió el galardón que le acredita como mejor centro docente del año pasado gracias a su labor de promoción, fundamentalmente, de dos modalidades deportivas: baloncesto y voleibol.

Y Jorge Molpeceres fue reconocido como mejor árbitro o juez deportivo por el nivel de excelencia alcanzado en el rugby. El burgalés fue el encargado de dirigir la última final de la Copa del Rey en un abarrotado estadio de Zorrilla.

Martín Mata recibió el premio al mejor deportista veterano. El que fuera ciclista profesional, ahora enrolado en el mundo del ciclocross, se proclamó en 2016 campeón de la Copa de España de esta especialidad en categoría Master 30.

Por otro lado, San Pablo Inmobiliaria vio reconocida su clara apuesta por el deporte en Burgos recibiendo el premio como mejor entidad patrocinadora del deporte en la capital. La empresa que dirige Félix Sancho ha jugado un papel fundamental en el impulso del CB Miraflores en la LEBOro. Ycolabora también con el nuevo proyecto de balonmano masculino, que aspira a la elite nacional.

Por último, Lia Beel Quintana obtuvo el galardón de mejor deportista con discapacidad. La atleta invidente participó en las últimas Paralimpiadas de Rio.

PREMIOS ESPECIALES

Para terminar, la organizadora de la Gala Provincial del Deporte, la APDB, otorgó también 6 premios especiales. El Premio IDJ, que concede la Diputación, fue a parar en esta ocasión a manos de la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares; el Bienvenido Nieto, que lo otorga el Ayuntamiento, recayó en Eusebio Vilda por su labor de fomento del deporte base en calidad de presidente de la Delegación Burgalesa de Baloncesto durante más de tres lustros; el de los Valores Humanos se lo adjudicó el CD El Cid Servigest Burgos; y el Federico Menéndez, que concede la Junta de Castilla y León, fue otorgado al laureado atleta veterano José Mariscal, que se ha visto recientemente obligado a abandonar el deporte de competición por un leve problema cardiaco.

Además, se entregaron premios especiales a la Delegación Burgalesa de Halterofilia, que cumple su 40ª aniversario de vida (fue promovida en su día por José C. Romero, Clemencio Hernández y Enrique Izquierdo); a la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, la primera española en completar el Rally Dakar en coches; y a Juan Carlos Higuero, en reconocimiento a una larga y exitosa carrera atlética jalonada con más de una decena de títulos nacionales, medallas europeas y mundiales y tres presencias en Juegos Olímpicos.