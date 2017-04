El Madrid pierde a Varane para un mes

Raphael Varane estará un mes de baja y no jugará ante el Barcelona el 23 de abril y tampoco disputará la eliminatoria de cuartos de final de Champions ante el Bayern. El central francés sufre una lesión de grado 2 en el bíceps femoral izquierdo, segun han revelado las pruebas a las que ha sido sometido este martes.

En principio se había apuntado que se trababa de la misma lesión que apartó al jugador del Madrid de la final de la Champions de Milán ante el Atlético y de la Eurocopa de Francia, pero Zidane ha apuntado que el percance "es'ta justo después de la cicatriz". Varane volvió a lesionarse en el partido aplazado en Mestalla el 22 de febrero, reapareció el pasado domingo ante el Alavés y solo aguantó ocho minutos antes de volver a lesionarse.



PROTAGONISMO PARA PEPE



Pese a que en el parte médico se dice que el jugador "está pendiente de evolución", por lo que no se habla de un tiempo de recuperación, que tampoco ha revelado Zidane, todo apunta a que Varane estará como mínimo un mes de baja. Una asusencia que devuelve protagonismo a Pepe, que apenas contaba para Zidane, que le dio la titularidad ante el Alavés por la ausencia de Ramos, al que el técnico francés dio descanso. "Pepe es el mismo. Está muy bien y esmportante. Es un líder, un capitán y lo vamos a utilizar porque lo está haciendo bien", ha afirmado Zidane.



LA CLÁUSULA DE THEO



Por otra parte, el Madrid tiene decidido pagar los 24 millones de la cláusula de Theo Hernández, lateral izquierdo del Atlético y hermano del rojiblanco Lucas Hernández, que está cedido al Alavés, según informa el diario 'Marca'. El jugador tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 2021, por lo que su pase al Madrid rompería el pacto de no agresión entre el Madrid y el Atlético. "Es un buen jugador, de eso no hay duda, aunque del resto no puede decir nada", ha apuntado Zidane.