Magic Johnson sale al rescate de los Lakers

El mejor Laker de la historia ha llegado al rescate de los peores Lakers que se recuerdan. Así se entiende el nombramiento de Magic Johnson esta semana como presidente de operaciones de la franquicia de Los Angeles. Un equipo de leyenda de la NBA, el segundo con más títulos en la historia (16, a uno de los Celtics que lideran el ránking), vive tiempos de oscuridad que necesitan un toque de magia.

El exlegendario jugador de los Lakers entre 1979 y 1991, ganador de cinco anillos, que dejó su carrera tras anunciar que había contraído el virus del SIDA, e integró el 'dream team' del 92, aterriza en los despachos como una medida desesperada para reflotar al equipo que exportó la idea de 'showtime' al mundo y que la pasada temporada, la última de Kobe Bryant, tocó fondo sumando solo 17 victorias, el peor balance de su historia.

"No va a ser fácil y nos va a llevar algún tiempo. Pero no estaría aquí sentado si no pensara que puedo darle la vuelta a esta situación», cuenta Magic. «Me vo a asegurar de que vuelve a la excelencia dentro y fuera de la pista».

SEIS AÑOS DE CAÍDA

Hace demasiado desde la última vez que el aficionado del Staples Center vibró con el equipo. Pau Gasol aún vestía de púrpura y amarillo. A su lado estaba Kobe. El fruto de esa alianza dejó dos anillos en el palmarés (2009 y 2010). Los últimos por ahora.

En estos seis años, el desmoronamiento ha sido total. Tanto en la cancha (el equipo no alcanza los 'play-off' desde el 2013) como en los despachos, sin un relevo de garantías para asumir el legado del doctorJerry Buss, el propietario fallecido hace tres años, que pilotó la época dorada de los 80 y 90 .

En ese escenario en descomposición, penúltimos en la Conferencia Oeste (19 victorias, 39 derrotas), con las últimas estrellas rechazando el interés de la franquicia (LaMarcus Aldridge, Kevin Durant o, esta misma semana, DeMarcus Cousins) se enmarcan las medidas desesperadas de la presidenta y copropietaria de los Lakers, Jeanie Buss.

En un golpe de timón, que nadie vio venir destituyó a su hermano,Jim Buss, vicepresidente de operaciones. Al mánager general Mitch Kupchak, que llevaba 35 años en los Lakers, 17 de ellos como mánager. Y también al director de comunicación, John Black, que llevaba más de dos décadas en la entidad. Acto seguido le entregó las riendas a Magic, a quien conoce desde los 17 años, reclutado hace solo tres semanas como asesor personal de la presidenta, pero que ha acabado por asumir todo el poder.

«Fue una decisión muy difícil. Era tan duro para mí que probablemente esperé demasiado tiempo. Y por eso pido perdón a los fans de los Lakers», se justificó Jeanie en una aparición televisiva explicando la revolución. «Espero que estas decisiones devuelvan a los Lakers al nivel que deseaba el Dr. Buss. Estamos decididos a ser competitivos de nuevo y a ganar anillos de nuevo».

Las primeras decisiones de Magic Johnson al frente de los despachos empiezan a llegar. Tras cerrar el primer traspaso, la salida de Lou Williams a los Rockets a cambio de Corey Brewer y una primera ronda del 'draft', ya ha anunciado su deseo de contar con todos los jugadores jóvenes con los que cuenta la plantilla. «Nuestros intocables son nuestro jóvenes talentos», afirma. «Queremos apoyarnos en ellos».

PULIR EL TALENTO

Esa misma apuesta también la defiende el técnico Luke Walton, llegado esta misma temporada al banquillo de los Lakers, formado en los triunfales Warriors al lado de Steve Kerr, que confía en desarrollar el talento del equipo, tanto de las últimas elecciones del draft como Julius Randle, D’Angelo Russell, Brandon Ingram como de jugadores como Larry Nance Jr. Jordan Clarkson oIvica Zubac.

El siguiente paso será cerrar la contratación de su hombre de confianza. El nuevo mánager general, para quien se postula Rob Pelinka, el agente de Kobe Bryantdurante años, que lleva la representación de estrellas como James Harden y que conoce a la perfección la Liga, el mundo de los agentes y el nuevo marco del convenio colectivo que acaba de firmar la liga.

«No es nada bueno para nadie el ver que un hermano sustituye a un hermano», explica Magic Johnson sobre el terremoto vivido en Los Angeles. «Pero lo que ha pasado aquí es que los Lakers han seguido perdiendo y se han ido cometiendo errores críticos. Y lo que intentaré hacer aquí es que sigamos moviéndos hacia delante».