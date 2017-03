El Atrio Inmobiliaria afronta un nuevo reto esta tarde (17,00 horas) en La localidad abulense de Cabreros.El conjunto de Santi Sedano quiere acabar con la racha negativa que le persigue fuera de casa. El buen nivel que la escuadra capitalina muestra como local no logra trasladarlo a sus partidos a domicilio y en esta campaña solo ha logrado una victoria como visitante.Con Sedano en el banquillo ha perdido los tres encuentros.«El objetivo claro es revertir esta tendencia y conseguir el triunfo», apunta el entrenador.

A los burgaleses les espera laCebrereña, un equipo que también muestra su mejor versión en su estadio, El Mancho.El terreno de juego será uno de los grandes condicionantes del choque de esta tarde y es que sus reducidas dimensiones dan ventaja a los abulenses con respecto a sus rivales.

El conjunto de Cebreros saca partido a su particular campo, mientras que a los foráneos les cuesta adaptarse.En este terreno de juego equipos como la Gimnástica Segoviana y el Unionistas han sufrido para lograr un resultado positivo.

Santi Sedano señala que a los suyos nos le queda otra que «adaptarse». «Es cierto que El Mancho condiciona mucho, porque es estrecho y corto. No vamos a poder utilizar el juego que hacemos habitualmente, pero habrá que aclimatarse para no conceder ventaja a nuestro oponente», explica.

Se prevé un choque en el que habrá mucho balón en las áreas y en el que el Atrio deberá mostrar contundencia si quiere regresar a Burgos con puntos. Sedano advierte de que la Cebrereña es «un buen equipo» y destaca que se trata de un oponente que «siempre compite». Uno de sus jugadores más destacados es David Terleira. Es su referencia ofensiva, su jugador más determinante. Lleva 16 goles y evitar que esté a su mejor nivel será importante para que el Atrio logre un resultado positivo en esta visita.

El Atrio es un equipo que hace del juego combinativo su arma. Cuenta con jugadores que saben asociarse y tocar y a los que les cuesta aclimatarse a los encuentros en los que las caídas y el cuerpo a cuerpo son protagonistas.

«Nos cuesta adaptarnos a estas circunstancias, pero es lo que nos toca. Tenemos que apretar y lucha si queremos competir», expone SantiSedano.

Otro de los aspectos fundamentales será la concentración y el preparador del conjunto burgalés está convencido de que si no mantienen la guardia alta durante los 90 minutos será complicado que sumen en este desplazamiento.

El cuerpo técnico del Atrio no podrá contar con Adri y Bellido. Ambos están sancionados. El primero porque fue expulsado ante el Almazán la pasada jornada y el central burgalés por acumulación de amonestaciones.

Será complicado que Juan del Rincón llegue debido a un problema de rodilla, mientras que existen jugadores que han estado entre algodones durante la semana, pero que parece que podrán echar una mano al equipo esta tarde.