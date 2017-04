Mandiola atisba la orilla

BURGOS

La victoria lograda el pasado fin de semana en Tajonar ha revitalizado al Burgos CF, tanto en el aspecto clasificatorio como en el anímico. El bloque blanquinegro se ha quitado un gran peso de encima. Tanto, que el choque de este domingo frente al Tudelano puede traer la tranquilidad a la orilla del Arlanzón.



«El triunfo del otro día es fundamental y si ganamos el domingo daríamos un paso prácticamente definitivo a falta de cinco jornadas», señala Manix Mandiola. Al técnico blanquinegro le salen las cuentas y valora que el éxito de la misión dependa exclusivamente del buen hacer de su equipo. «A pesar de los problemas que llevábamos, sacamos el partido de Pamplona adelante y ahora debemos trasladarlo a El Plantío para que no se noten las bajas», señala.



El guipuzcoano considera clave que el Burgos repita las virtudes mostradas en el último envite. «Nos juntamos y apenas concedimos ocasiones», recuerda, para ensalzar el esfuerzo realizado por el grupo. «La actitud del colectivo es más importante que la baja de un jugador. Por eso, si el equipo se involucra y es solidario podemos hacer un buen partido», indica.



Y es que Mandiola lamenta la mala fortuna acumulada en forma de ausencias. El Burgos no sale de una y se mete en otra, si bien el técnico asume con naturalidad estos contratiempos. «Cada vez tenemos más bajas y el grado de dificultad aumenta. La realidad es la que es y no vamos a echar de menos a los que no están. Se trata de hacer buenos a los que tenemos», zanja.



Sin embargo, no lo tendrá fácil el combinado castellano ante un «necesitado» Tudelano. «Lleva estancado un tiempo en los 40 puntos, aunque se ha enfrentado a rivales complicados y ha dejado escapar partidos que tenía controlados», apunta un Mandiola precavido. «Es un buen equipo».



Sabe bien de lo que habla el preparador vasco, puesto que se enfrentará al que fue su equipo la pasada campaña. «El Tudelano mantiene la base, aunque tanto cambio de entrenador nunca beneficia. Es un rival digno y hay que recordar que fuera de casa ha sumado 27 de los 40 puntos que lleva hasta ahora», subraya el hoy burgalesista.



Mandiola sabe que al otro lado del terreno de juego espera «un equipo de mucho trabajo» que, aunque «no tiene estrellas», guarda un gran potencial. «Tiene ese poso que necesitan las equipos para asentarse en la categoría», indica.



El Burgos CF contrarrestará la capacidad del rival como visitante con su «solidez» como local. El entrenador local recuerda que en la segunda vuelta solo el Racing de Santander fue capaz de derrotar a los blanquinegros a pesar del gran partido realizado por los anfitriones. Otros como el Racing de Ferrol o el Celta B mordieron el polvo y ante el Valladolid B «solo faltó el gol».



Por eso, el Burgos intentará repetir las buenas sensaciones con el objetivo de escapar del peligro. «Ahora cada resultado tiene mayor trascendencia. Lo normal es que los de abajo pierdan, por eso estamos ahí, y cada victoria provoca un salto terrible», indica. Por eso, insiste en que la orilla ya no está tan lejos. «En un domingo todo cambia un montón y cada vez el margen es menor. Si ganamos habrá que seguir sumando, pero el desastre debería ser muy grande», concluye.

Prosi aún no está descartado

La evolución del centrocampista centra la atención del cuerpo técnico. Mandiola reconoce que Prosi será duda «hasta última hora» y su presencia en el partido dependerá de sus sensaciones. Con todo, el técnico resta importancia a esta circunstancia. «Saldremos con 11. Si no es él, jugará otro. En Tajonar improvisamos un montón de demarcaciones y sacamos el partido entre todos», zanja.