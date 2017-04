Llegó al Burgos CF después de 7 jornadas en las que el equipo había sumado un punto y era colista. Rehizo un vestuario hundido tanto en lo futbolístico como en lo psicológico y consiguió que compitiera contra todos sus rivales, algo que parecía imposible en el mes de septiembre. De lo que se quiso acordar en la despedido fue del público: «Si algo tengo que agradecer es el buen trato que me ha dado la afición desde el primer día hasta el último», finalizó el vasco.

Nada más acabar la reunión con la directiva pasó por el vestuario y recogió sus cosas. Hoy se despedirá de los que han sido sus jugadores hasta la fecha. Asumió la decisión y prefirió no profundizar en su discurso. Fue una noticia «triste e inesperada» para él.«El club ha tomado una decisión ha prescindido de mis servicios. A mi no me queda otra que acatarlo. No voy a opinar sobre un club que ahora mismo tiene el problema de salvarse. Cogí a este equipo cuando estaba último y con un punto. Me voy y no está ni en descenso, ni en promoción... hasta ahí puedo leer».



Afirmó de forma contundente que no ha tenido problemas «de ningún tipo» en el vestuario y está convencido de que la plantilla sacará esta situación adelante. «Si sacamos 4 puntos obligas a ganar dos partidos a los rivales.El domingo se juega contra un oponente que está descendido.El equipo se salvará conmigo o sin mí, en este caso tendrá que ser sin mí», expuso.



Las explicaciones que le dieron para argumentar su cese no las comparte, aunque señaló que en estos casos las razones «nunca convencen a nadie». Prefirió volver a su discurso y evitó cualquier polémica.«Ellos están para tomar decisiones y yo para acatarlas», concluyó.