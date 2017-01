Mandiola ensaya su plan B para jugar ante la Arandina

Manix Mandiola tendrá que improvisar un once inédito para el derbi provincial del domingo frente a la Arandina. El combinado blanquinegro se verá obligado a realizar un buen número de cambios en su esquema condicionados por las ausencias (por lesión y sanción).

El centrocampista Prosi, a la sazón máximo artillero del equipo, sigue sin poder ejercitarse junto al resto de sus compañeros y su concurso el domingo parece una quimera. El asturiano intentó probar sobre el césped, pero sus molestias físicas no remiten y se quedó al margen del grupo.

Sin pisar el césped y a falta solo de la sesión preparatoria de mañana, se antoja harto complicado que el pichichi blanquinegro pueda ocupar su posición habitual sobre el terreno de juego.

Su ausencia obligará a Mandiola a variar su habitual esquema de la medular, donde solo cuenta con un efectivo específico, Cusi, que podría actuar como único mediocentro el domingo si Prosi no llega a tiempo.

Por detrás, y para cubrir la baja de Andrés por sanción, el preparador eibarrés probó ayer con una retaguardia formada por Ramiro y Jorge García en el eje, y Dani Gómez y Jorge Fernández en los laterales. El lateral zurdo recuperaría así su puesto habitual después del largo periodo de baja al encadenar dos lesiones consecutivas, mientras que el asturiano pasaría a ocupar el carril diestro (en cuyo caso habrá jugado desde su llegada al Burgos CF en al menos cinco posiciones, como extremo y carrilero por ambas bandas y como media punta).

Acompañando a Cusi en la medular formaría una línea de cuatro hombres formada por Armiche y Diego Suárez en los costados y Carlos Ramos y Álvaro Antón por el centro, con Adri en la punta del ataque.

ALBISUA, SIN FICHA

Por otro lado, uno de los jugadores solicitados por Manix Mandiola para fortalecer el centro del campo, Haritz Albisua, se ha quedado sin ficha en su club, el Lorca FC. Por lo que el medio centro de carácter defensivo, que tiene un año más de contrato con el club murciano, deberá buscarse un acomodo para la segunda vuelta.

En otro orden de cosas, el club ya conoce el horario del próximo partido, a domicilio frente a otro rival directo, el Caudal de Mieres. El choque tendrá lugar en el estadio Hermanos Antuña el domingo 15 a las 18,30 horas.