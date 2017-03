Manix Mandiola esconde sus cartas. Es consciente de la trascendencia del próximo envite liguero, la primera de las 7 finales que tiene por delante para intentar llevar la nave blanquinegra a buen puerto. Y no quiere dar ninguna pista a su próximo oponente, el filial de Osasuna, para apurar al máximo sus opciones de éxito en Pamplona.



Así las cosas, el preparador del Burgos CF mantiene viva la llama de la incertidumbre sobre el nombre de los elegidos que suplirán las ausencias obligadas por sanción de Andrés y Jorge Fernández. Y tampoco desvela si introducirá alguna variación táctica -regresar a la defensa de cinco hombres se antoja una opción más que probable- para el duelo del domingo.



Varios son los candidatos que tienen papeletas para ocupar el puesto de Andrés -en opinión del director deportivo, Nacho Fernández, las opciones quedarían reducidas a dos jugadores-. Con una defensa de cinco hombres podría tener más números un futbolista de mayor proyección ofensiva -como Armiche-, mientras que manteniendo la retaguardia de 4 la apuesta podría ser más conservadora -desplazando a alguno de los centrales, sobre todo a Odei, al costado diestro-, pues dar la alternativa al canterano Varona se antoja un tanto arriesgada.



Entre algodones

Las ausencias volvieron a marcar el desarrollo de la primera sesión de trabajo específico para preparar el encuentro del domingo en las instalaciones de Tajonar. Prosi, Chevi y Adrián estuvieron trabajando al margen del grupo en Castañares. El primero sufrió un leve esguince de rodilla el pasado fin de semana. Se probó en el tramo inicial del entrenamiento, pero el cuerpo técnico optó por la cautela y el centrocampista asturiano guardó reposo para evitar agravar la dolencia.



Tampoco pudieron trabajar con normalidad Chevi, quien todavía arrastra la sobrecarga muscular que ya le tuvo entre algodones la pasada semana, ni Adrián, por sus molestias en el pubis.



Manix Mandiola no se muestra preocupado por este motivo, pues considera que se trata de dolencias que no revisten ninguna gravedad y asegura que los tres estarán disponibles para el importante choque del domingo.



En el lado positivo ayer se incorporó a los entrenamientos el central Popa tras participar en la concentración y en los choques amistosos que ha disputado en la última semana con la selección sub 21 de Rumanía. El jugador se perdió el duelo del pasado fin de semana frente al Valladolid B, pero estará listo para Pamplona. También se ha repuesto completamente del proceso gripal que mermó su rendimiento la pasada semana Álvaro Antón.