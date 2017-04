Manix Mandiola llegó a la sala de prensa de El Toralín convencido de que la endeblez defensiva había impedido que el Burgos CF lograr un resultado positivo ante la Ponferradina. «Hemos estado blandos atrás, lo que unido a su calidad ha provocado que hayamos encajado estos cuatro goles», señaló. Alabó el «buen arranque» de su oponente, aunque también recordó que los suyos supieron responder. «Nos han marcado enseguida, pero hemos reaccionado, hemos logrado el empate y nos hemos metido en el partido muy pronto. Nos lo hemos empezado a creer, aunque han llegado más goles, todos además de una bella factura», expuso.



En el tramo final del choque, el conjunto blanquinegro asustó a su oponente, aunque no pudo completar la remontada. «Con el 3-2 les hemos apretado y creo que ellos han tenido dudas. Sin embargo, nos ha llegado en una contra el cuarto y ahí se ha cerrado el partido», explicó.



Habló de un encuentro«bonito para el espectador, pero feo para nosotros».Asumió que entraba dentro de los previsible perder ante un equipo como la Ponferradina. «Son un gran rival con muchas armas», indicó.



No obstante, el técnico de Eibar se quiso quedar con los positivo.«Hemos sido capaces de generar multitud de llegadas al área contraria y en el otro lado de la balanza está la endeblez defensiva. Habrá que trabajar esta semana para que no se repita», finalizó.



ÁLVAREZ TOMÉ

El que fuera el preparador del Burgos en la temporada 11/12 acabó encantado con el resultado y con sus jugadores. «Es una victoria importante por la necesidad que tenemos de mejorar y ser competitivos.Estamos con vida.Quedan 12 puntos y debemos recortar 5. Tenemos esa posibilidad y hay que luchar por ella», argumentó.