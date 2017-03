Mandiola: «Hemos perdido un punto»

ESTELLA

Manix Mandiola sabe que el Burgos CF desperdició ayer una gran ocasión para poner tierra de por medio con respecto a los puestos de peligro de la clasificación. «Hemos perdido un punto», resumió el preparador burgalés tras un partido en el que el Izarra jugó mejor sus bazas.



«El rival ha aprovechado sus virtudes y ha tenido el acierto en una jugada puntual», explicó. Mandiola apuntó que «no hubo ocasiones claras» a lo largo del partido, si bien reconoció que el Izarra mostró «más intensidad y peligro» en la primera parte.



«Si no marcas es imposible ganar y no nos han dado opciones», añadió el técnico del Burgos CF, quien optó por ver el vaso medio lleno. «En la segunda parte hemos sido mejores y el equipo ha estado bien teniendo en cuenta las circunstancias. Lo hemos intentado y hemos echado lo que había que echarle», zanjó.



Sin embargo, los blanquinegros volvieron de vacío en un partido en el que no generaron ocasiones de peligro. «El rival ha estado impecable en defensa, pero estoy encantado con la actitud del equipo. Con la pelea que hemos tenido hoy -por ayer-, difícilmente nos van a ganar. Sin embargo, esta vez ha salido cruz», indicó.



Mandiola reconoció una vez más que cada paso atrás puede suponer un problema. «Perdiendo un partido vuelves a meterte en el lío y dependes de los resultados de otros. Es algo que llevo diciendo mucho tiempo», subrayó, para insistir en los problemas acumulados por el Burgos CF para este encuentro.



«Montero lleva mes y medio sin jugar y no está para competir, pero las necesidades nos han llevado a contar con él. Algo parecido ocurría con Adrián, quien podrá descansar después de ver la quinta amarilla», indicó. Incluso, el conjunto burgalés probó alternativas en los últimos minutos al adelantar la posición de Popa. «Es interesante tener un jugador polivalente para responder a una necesidad, pero no hemos podido sacar conclusiones reales», concluyó.