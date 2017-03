Manix Mandiola mantiene el discurso positivo y lo hace después de que su equipo desaprovechara la oportunidad de dar un paso adelante en su lucha por la salvación. Ayer, el Burgos pudo haber conseguido los tres puntos, pero se tuvo que conformar con uno. «El resumen del partido es que cuando les hemos tenido no hemos aprovechado las ocasiones de las que hemos dispuesto. Nos ha faltado el último empujón. Hemos llevado el control del partido los 90 minutos», comentó en la sala de prensa de El Plantío tras el choque.



Destacó la buena primera mitad que hicieron los suyos, aunque recurrió a una frase habitual en sus argumentos:«Esto se mide por goles...». No obstante, no quiso caer en el pesimismo y vio los aspectos positivos que tuvo el encuentro. «Hemos dado un pasito que igual no dan otros de nuestros rivales. Hemos mantenido la portería a cero, algo que no hacíamos desde el partido ante el Celta de Vigo B y hemos competido. Creo que en varias fases del partido hemos sido mejores que un equipo que está en la zona de arriba. El equipo está bien y lo negativo sería que nos domine la ansiedad. No podemos pensar en negativo», respondió.



Recordó que siempre ha repetido que al Burgos le tocaría «sufrir hasta el final» y señaló que cada partido que queda hasta final de Liga será «una batalla».



El de Eibar no suele hablar de los colegiados, pero ayer hizo mención a la actuación del cántabro López Parra. «El colegiado nos ha condicionado, nos ha desesperado. No me voy a meter si ha estado bien o mal, pero un equipo que está con la soga al cuello como nosotros lo nota», finalizó.

RUBÉN ALBES

El entrenador del Real Valladolid B reconoció que el Burgos CF fue «mejor» en los primeros 45 minutos, aunque indicó que los suyos lograron equilibrar la balanza en la reanudación. «El equipo ha tenido compromiso y trabajo, aunque quizás nos ha faltado fútbol. Ha sido un éxito de nuestro rival que no hayamos podido tocar un poco más. Nos han tapado muy bien en zona ofensiva y nosotros no hemos estado precisos ni en los controles ni en los pases», declaró.